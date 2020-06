Original-Research: HAEMATO AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE0006190705

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 15.06.2020

Kursziel: 4,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN:

DE0006190705) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,80.

Zusammenfassung:

Der Jahresbericht spiegelte die im letzten Jahr ergriffenen betrieblichen

Optimierungsmaßnahmen zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sowie ein

überarbeitetes Portfolio wider, um zukünftiges Wachstum und Rentabilität

voranzutreiben. Der Umsatz und die Einkünfte in 2019 waren im Einklang mit

unseren Erwartungen. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zwei

Quartalen solide Q/Q Umsatzsteigerungen (Q4/19: +12%; Q1/20: + 9%), und wir

erwarten, dass ein erweitertes Produktangebot, das jetzt auch

Betäubungsmittel enthält, den Weg für eine Rückkehr zum annualisierten

Wachstum ebnen wird. Wir gehen davon aus, dass der Umsatz in 2020 im

Jahresvergleich um 16% steigen wird. Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen

mit einem Kursziel von EUR4,80.

First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG

(ISIN: DE0006190705). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 4.80 price target.

Abstract:

Full year reporting reflected the operational optimisation measures

undertaken last year to comply with safety regulations plus an overhauled

portfolio to drive future growth and profitability. 2019 revenue and

earnings were close to our targets. The company experienced solid Q/Q sales

upticks the trailing two quarters (Q4/19: + 12%; Q1/20: +9%), and we expect

an expanded product roster, which now includes narcotics, to pave the way

for a return to annualised growth. We expect 2020 sales to expand 16% Y/Y.

Our rating remains Buy with a EUR4.8 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21069.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°