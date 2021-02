Original-Research: Grand City Properties S.A. (von First Berlin Equity Resear...

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

^

Original-Research: Grand City Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties S.A.

Unternehmen: Grand City Properties S.A.

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 22.02.2021

Kursziel: 27,50

Kursziel auf Sicht von: 12-Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,50.

Zusammenfassung:

Wir glauben, dass der GCP-Aktienkurs nicht die stabile operative

Performance widerspiegelt.



Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr die

Pandemie und regulatorische Stürme überstanden, aber die Aktie notiert

immer noch unter dem Niveau vor dem Virus. Wir denken, dass ein

unterstützender Wohnimmobilienmarkt und eine verbesserte Portfolioqualität

den Weg für ein solides Wachstum im Jahr 2021 ebnen werden, um Anleger mit

guten FFO 1- und Dividendenrenditen zu belohnen, während das Management das

eingebettete Portfolio-Potenzial hebt und den Markt nach attraktiven Deals

durchsucht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von

EUR27,50 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 27.50 price target.

Abstract:

We think the GCP share price fails to reflect the company's steady

operational performance. GCP has weathered pandemic and regulatory storms

over the past year but the stock still trades below pre-virus levels. In

our view, a supportive residential market and improved portfolio quality

will pave the way for solid growth in 2021. We expect investors to be

rewarded with good FFO 1 and dividend yields as management unlock embedded

portfolio upside and comb the market for attractive deals. We remain

Buy-rated on GCP with a EUR27.5 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22136.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°