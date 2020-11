Original-Research: Grand City Properties S.A. (von First Berlin Equity Resear...

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

Original-Research: Grand City Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties S.A.

Unternehmen: Grand City Properties S.A.

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.11.2020

Kursziel: 27,5

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,50.

Zusammenfassung:

Der Neunmonats-Bericht zeigte stabile Ergebnisse, da das Unternehmen das

Portfolio durch die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden

Immobilien weiter optimiert und gleichzeitig die Portfolios in Berlin und

London erweitert.



Die Nettomiete war im Jahresvergleich niedriger, das

bereinigte EBITDA stieg jedoch auf Jahresbasis aufgrund geringerer

Betriebskosten für Immobilien. GCP bestätigte die Prognose für 2020 (FFOPS

1: EUR1,27 bis EUR1,31), und EUR1,3 Mrd. an liquiden Mitteln bieten eine gute

Flexibilität, um auf sich schnell ändernde Märkte zu reagieren. Wir

behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR27,50

bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 27.50 price target.

Abstract:

Nine month reporting showed steady results as the company continues to

optimise the portfolio by disposing of non-core properties, while growing

the Berlin and London portfolios. Net rent was lower Y/Y on net disposals,

but adjusted EBITDA was up on an annualised basis thanks to lower property

operating expenses. GCP confirmed 2020 guidance (FFOPS 1: EUR1.27 to EUR1.31),

and EUR1.3bn in liquid assets provides good flexibility to react to fast

changing markets. We remain Buy-rated on Grand City with an unchanged EUR27.5

price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21851.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

