Original-Research: Grand City Properites (von First Berlin Equity Research Gm...

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

^

Original-Research: Grand City Properites - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properites

Unternehmen: Grand City Properites

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 07.05.2019

Kursziel: 28,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 28,00.

Zusammenfassung:

Die Aktienkurse der deutschen Wohnungsunternehmen standen in letzten Wochen

wegen einer Berliner Mieterinitiative unter Druck.



Die Mieter haben die

stark steigenden Mieten satt und fordern große Immobilienkonzerne auf, ihre

Berliner Portfolios an die Stadt zu verkaufen. Enteignungsunsicherheiten

wirkten sich folglich auf die Aktienkurse und das Anlegersentiment aus.

Obwohl Grand City über ein beträchtliches Berliner Portfolio verfügt (+

8.000 Wohnungen), sind wir der Meinung, dass die Unruhe der Anleger

übertrieben ist und das Enteignungsrisiko von GCP minimal ist. Wir

erwarten, dass sich die schlechte Stimmung wieder legt, wenn die Anleger

die insgesamt sehr soliden Fundamentaldaten des Unternehmens und des

Sektors genau untersuchen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und das

Kursziel von EUR28 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 28.00 price target.

Abstract:

German residential property stocks have been under pressure in recent weeks

in the wake of a tenant initiative in Berlin. Tenants are fed up with

soaring rents and are calling for large landlords to sell their Berlin

portfolios to the city. Expropriation uncertainties consequently hit share

prices and investor sentiment. Although Grand City has a sizable Berlin

portfolio (+8k flats), we believe investor jitters are overblown, and that

GCP's expropriation exposure is minimal. We expect the poor sentiment to

recalibrate once investors closely examine the company and sector

fundamentals, many of which remain solid. We maintain our Buy rating and

EUR28 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17979.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°