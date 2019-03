Original-Research: Grand City Properites (von First Berlin Equity Research Gm...

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

Original-Research: Grand City Properites - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properites

Unternehmen: Grand City Properites

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 21.03.2019

Kursziel: 28

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 27,00 auf

EUR 28,00.

Zusammenfassung:

Die Jahresergebnisse zeigten ein starkes Wachstum auf Jahresbasis.



Die

Kaltmieteinnahmen und der FFO 1 stiegen jeweils um 11% J/J und entsprachen

unseren Prognosen. Der FFOPS 1 stieg um 6% auf EUR1,19. Der Wert des

Wohnimmobilienportfolios kletterte um 13% J/J auf EUR7,2 Mrd. Das Portfolio

weist weiterhin eine hohe Standortqualität auf, wobei der Anteil Berliner

Immobilien 24% ausmacht. Das Unternehmen plant eine Dividende in Höhe von

EUR0,77 je Aktie auszuschütten, was einer Rendite von 3,4% entspricht, und

die Jahresprognose deutet auf ein weiteres starkes Jahr hin. Unser

Economic-Profit-Modell ergibt ein Kursziel von EUR28 (vorher: EUR27). Wir

behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 27.00 to EUR 28.00.

Abstract:

Full year results showed strong annualised growth. Net rental income (NRI)

and FFO 1 each climbed 11% Y/Y and were in line with our forecasts. FFOPS 1

increased 6% to EUR1.19. The residential portfolio climbed 13% Y/Y to EUR7.2bn

and continues to feature high location quality with Berlin accounting for

24% of the properties. The company plans to pay out a EUR0.77 per share

dividend equating to a 3.4% yield, and guidance points to another strong

year. Our economic profit model yields a price target of EUR28 (old: EUR27). We

maintain our Buy rating.

