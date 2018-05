Original-Research: Grand City Properites (von First Berlin Equity Research Gm...

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

Original-Research: Grand City Properites - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properites

Unternehmen: Grand City Properites

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 22.05.2018

Kursziel: 27,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,00.

Zusammenfassung:

Der Dreimonatsbericht wies eine starke operative Performance auf, wobei

alle Hauptkennzahlen ein geringes zweistelliges Wachstum zeigten.



Dank des

Aufwärtspotenzials des Portfolios stiegen die Kaltmieteinnahmen um 14% J/J.

Dies führte zu einem Anstieg des Kaltmietwachstums um 3% auf vergleichbarer

Basis (like-for-like). Darüber hinaus hat GCP nach dem Q1-Bericht einige

nicht zum Kernbestand gehörenden Objekte in Höhe von EUR170 Mio. veräußert.

Die starke operative Performance spiegelt sich nun im Aktienkurs wider, der

seit den Februartiefständen um rund 17% kletterte und auf einem

12-Monats-Hoch notiert. Aus unserer Sicht sollte die positive operative

Entwicklung dieses Jahr anhalten, und wir erwarten, dass das Unternehmen

die anvisierte Guidance gut erreicht. Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen

mit einem Kursziel von EUR27.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 27.00 price target.

Abstract:

First quarter reporting featured a strong operational performance with all

headline figures showing low double digit growth. Net rent climbed 14% Y/Y,

thanks to the revisionary potential of the portfolio, which resulted in 3%

like-for-like (LFL) total net rent growth. GCP also disposed of several

non-core assets post reporting amounting to EUR170m. The strong operational

performance is beginning to be reflected in the share price, which has

appreciated some 17% from February lows and is trading at 12 month highs.

We look for the strong operational performance to continue this year and

expect the company to comfortably reach guidance. Our rating remains Buy

with a EUR27 price target.

°