Original-Research: Golden Dawn Minerals Inc. (von Rockstone Research ): Outpe...

Original-Research: Golden Dawn Minerals Inc.



- von Rockstone Research

Einstufung von Rockstone Research zu Golden Dawn Minerals Inc.

Unternehmen: Golden Dawn Minerals Inc. ISIN: CA3808956070

Anlass der Studie: Report #13 Empfehlung: Outperformer seit: 09.02.2017 Kursziel: 0,51 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Golden Dawn im Blickpunkt der Presse da Produktionsstart unmittelbar bevorsteht /

Heute meldete Golden Dawn Minerals Inc. (TSX.V: GOM; Frankfurt: 3G8A; WKN: A1XBWD) den offiziellen Abschluss der $4 Mio. USD Finanzierung mit dem Private Equity Fonds RIVI Capital LLC aus San Francisco, USA. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen und seinen Aktionären, da Geld nunmal der Schlüssel ist, um den grossen Schritt vom Explorer und Entwickler zum Produzenten zu vollziehen. Da diese hohe Hürde nun hinter uns liegt, sollte die Presse in Deutschland und die Berichterstattung in Nord-Amerika nun deutlich an Fahrt gewinnen, während der Produktionsstart näher rückt.

Am 7. Februar veröffentlichte der Finanzanalyst Steven Ralston von Zacks Research ein Update zu Golden Dawn Minerals und erhöhte seine Zielmarktkapitalisierung von $32 auf $50 Mio. CAD, was $0,51 CAD/Aktie entspricht. Er stellte in Aussicht:

'Golden Dawn Minerals ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das kurz davor steht, ein goldproduzierendes Unternehmen zu werden... Wir antizipieren, dass die Anlage beginnen wird, Erz aus der May Mac Mine zu verarbeiten, sobald die Genehmigung vorliegt. Das Kursziel wurde aufgrund der Goldpreisrallye angehoben.'

Heute veröffentlichte Marc Davis von BNWNews den lesenswerten Artikel 'Golden Dawn is Primed for a Breakout Year in 2017', in dem die lukrativen Chancen für das Unternehmen und seinen Aktionären in den kommenden Wochen und Monaten erklärt wird.

Weitere Bohrergebnisse aus der May Mac Mine werden in Kürze erwartet.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14755.pdf

Kontakt für Rückfragen
Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)
Rockstone Research

