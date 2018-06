Original-Research: Golden Dawn Minerals Inc. (von First Berlin Equity Researc...

^

Original-Research: Golden Dawn Minerals Inc.



- von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Golden Dawn Minerals Inc.

Unternehmen: Golden Dawn Minerals Inc.

ISIN: CA3808957060

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.06.2018

Kursziel: EUR0,43

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Golden Dawn

Minerals Inc. (ISIN: CA3808957060) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von CAD 0,72 auf CAD

0,43.

Zusammenfassung:

Golden Dawn Minerals (GOM) plant den Beginn der Goldproduktion in seiner

Lexington-Mine und Greenwood Processing Plant (GPP) für Q4 2018. Von der

Golden Crown Mine wird ab Mitte 2019 zusätzliche Mühlenspeisung erwartet.

Die Gesamtfördermenge wird auf 546.500 Tonnen mit einem Gehalt von 6,6 g/t

Gold und 0,76% Kupfer geschätzt, was einer Produktion während der

Lebensdauer der Mine von 100.100 Unzen Goldäquivalent entspricht. All-in

Sustaining Kosten werden mit USD786 pro Unze Gold veranschlagt. Das

Minenleben wird auf fünf Jahre geschätzt, aber Oberflächen-/Bohrlochproben

deuten auf eine Verlängerung dieses Zeitraums hin. Der Produktionsbeginn

beider Minen hat sich gegenüber dem ursprünglichen Plan verschoben

(Lexington: Januar 2018, Golden Crown: Januar 2019). Verzögerungen traten

bei der Entwässerung der Lexington-Mine auf, weil das Wasservolumen das

3-fache der erwarteten Menge betrug, und auch aufgrund der Erfüllung neuer

Gesundheits-/Sicherheitsanforderungen. Hauptsächlich wegen der durch diese

Verzögerungen verursachte Verwässerung senken wir das Kursziel von CAD 0,72

auf CAD 0,43. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Golden Dawn

Minerals Inc. (ISIN: CA3808957060). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and decreased the price target from CAD 0.72 to CAD 0.43.

Abstract:

Golden Dawn Minerals (GOM) has scheduled the start of gold production from

its Lexington mine and Greenwood Processing Plant (GPP) for Q4 this year.

Additional feed is expected from the Golden Crown mine from mid 2019.

Combined run-of-mine output is estimated at 546,500 tonnes grading 6.6 g/t

Au and 0.76% Cu corresponding to life-of-mine production of 100,100 oz. Au

equivalent. All-in sustaining costs are put at USD786 per oz. Au. Mine life

is estimated at five years but surface and drill hole samples indicate

potential to extend this period. Production starts at both mines have been

put back from the originally scheduled dates (Lexington: January 2018,

Golden Crown: January 2019). Delays occurred in dewatering at Lexington

because water volume was 3 times the expected level, and also in meeting

new health and safety requirements. Dilution caused by these delays is the

main reason for the reduction in our price target from CAD0.72 to CAD0.43.

We maintain our Buy recommendation.

