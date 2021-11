Original-Research: Gold Mountain Mining Corp. (von hanseatic stock publishing...

^

Gold Mountain Mining (TSX: GMTN; WKN: A2QLZC; ISIN: CA38065L1058)

entwickelt im kanadischen British Columbia mit Elk ein attraktives eigenes

Goldprojekt. Das Projektareal beinhaltet eine Fläche von über 21.000 Hektar

und liegt etwas über 300 km von Vancouver entfernt. Bei dem Projekt handelt

es sich um eine ehemals produzierende Mine aus den 1990er und 2010er Jahren

mit hochgradigen Goldgehalten.

Gold Mountain wurde in der derzeitigen Form erst Ende 2020 gebildet.

Innerhalb sehr kurzer Zeit wurde das Projekt weiterentwickelt. Im Mai 2021

konnten Updates zur Ressource und zu einer vorläufigen

Wirtschaftlichkeitsschätzung (PEA) veröffentlicht werden. Ganz aktuell

wurde im November 2021 bereits wieder mit der Goldproduktion im Projekt

begonnen. Parallel dazu wird an einer weiteren Ressourcenerhöhung und einer

vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) gearbeitet. Dem erfahrenen Management

steht für die weitere Projektentwicklung ausreichend Kapital - künftig auch

aus der Produktion - zur Verfügung.

Gold Mountain Mining hat seit kurzem mit der Goldproduktion im Elk Gold

Projekt begonnen. Es besteht bislang eine Goldäquivalentressource von

insgesamt 0,8 Mio. Unzen sowie eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsschätzung

(PEA). Es laufen Arbeiten zu einer Ressourcenerhöhung und einer vorläufigen

Machbarkeitsstudie (PFS) im Anschluss. Ressourcenschätzung,

Wirtschaftlichkeitsschätzungen und im Weiteren Cash Flows aus der

Produktion können für eine Bewertung eines Unternehmens herangezogen

werden. Das Unternehmen verfolgt neben dem frühen Einstieg in die

Produktion auch weiter die Ausdehnung der Ressource sowie die Präzisierung

und Verbesserung der Projektwirtschaftlichkeit, um den Unternehmenswert

weiter zu erhöhen.

Durch den erfolgreichen, vorzeitigen Einstieg in die Produktion reduzieren

sich Risikofaktoren für Gold Mountain Mining deutlich im Vergleich zu

Projekten in niedrigeren Entwicklungsstufen. Unternehmen in Frühstadien

werden vom Markt mit deutlichen Risikoabschlägen bewertet. Es muss dennoch

auch bei Gold Mountain momentan noch mit gewissen Abschlägen zu klassischen

Produzenten, für deren Projekte finale Machbarkeitsstudien (FS) erstellt

wurden, gerechnet werden, weil darin weniger Unsicherheiten als im

Vergleich zu einer PEA bestehen und die Projektwirtschaftlichkeiten als

nachgewiesen gelten.

Gold Mountain sieht sich dennoch in der Lage zum Produktionseinstieg, da im

Vergleich mit unter 9 Mio. CAD CAPEX kein hoher Investitionsbedarf

notwendig war und Planungssicherheit durch die Erzabnahmevereinbarung mit

dem Partner New Gold vorliegt. Durch die Nutzung der New Afton Mill von New

Gold hat man sich hohe Kosten für die Konstruktion eigener Anlagen gespart.

Es bestehe außerdem hohes Vertrauen in das geologische Modell mit

ausgeprägtem M&I-Anteil in der Ressource. Der Abbau kann außerdem zum hohen

Teil im gut zugänglichen Tagebauverfahren erfolgen.

Gold Mountain Mining erzielt bis Jahresende 2021 voraussichtlich erste

Umsatzerlöse aus der Goldproduktion, so dass zur Weiterentwicklung des

Projekts genügend Mittel zur Verfügung stehen. Das Unternehmen geht daher

aktuell von keinem Finanzierungsbedarf aus. Durch die Partnerschaft mit New

Gold wurde auch die Finanzierungsunsicherheit deutlich reduziert, die

ansonsten typischer Weise vor einer Konstruktionsphase gegeben ist. Gold

Mountain steht außerdem mit Erreichen des Produzentenstatus durch robuste

Cash Flows mehr und mehr die Möglichkeit für größere

Fremdkapitalfinanzierungen offen, was die Anteile der Aktionäre vor

Verwässerung schont.

Risikoaffine Anleger können Einstiegschancen in die Aktie unter

Berücksichtigung einer mittelfristigen Haltedauer nutzen.

