Original-Research: Godewind Immobilien AG (von First Berlin Equity Research G...

Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AG

Unternehmen: Godewind Immobilien AG

ISIN: DE000A2G8XX3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 23.05.2019

Kursziel: 5,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien

AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,50 auf EUR 5,80.

Zusammenfassung:

Godewind hat einen Kaufvertrag zum Erwerb eines zentral liegenden

Bürokomplexes in Frankfurt am Main für EUR85 Mio. unterzeichnet. City Gate

Tower hat eine Gesamtmietfläche von 23.308m² mit einem Leerstand von

EUR13,4%. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt

rund 6,7 Jahre. Die potenziellen annualisierten Mieteinnahmen bei geplanter

Vollvermietung liegen bei EUR4,3 Mio. FFO würden sich dann auf EUR3,4 Mio.

belaufen. Das Unternehmen erwartet einen Vollzug der Transaktion in Q3

dieses Jahres. Damit sollte das Portfoliovolumen auf über EUR900 Mio.

steigen. Die Transaktion entspricht der Unternehmensstrategie das Portfolio

mit Value-Add- und Core-Bürommobilien in sehr guten Lagen zu erweitern. Wir

bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel auf EUR5,80

(zuvor: EUR5,50).

First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind

Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 5.50 to EUR 5.80.

Abstract:

Godewind signed a purchase agreement for an office complex centrally

located in Frankfurt am Main for EUR85m. City Gate Tower features 23,308m² of

lettable area with a 13.4% vacancy and a ~6.7 WALT. Potential annualised

rental income amounts to EUR4.3m assuming optimised occupancy. This would

translate into FFO of EUR3.4m. The company expects the deal to close in Q3

this year, which will boost the portfolio volume north of EUR900m. The deal

is consistent with the company growth strategy of acquiring value-add and

core office assets in primary locations. We maintain our Buy rating and

raise our price target to EUR5.8 (old: EUR5.5).

