Original-Research: Godewind Immobilien AG (von First Berlin Equity Research G...

Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AG

Unternehmen: Godewind Immobilien AG

ISIN: DE000A2G8XX3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

Kursziel: 5,5

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien

AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,50.

Zusammenfassung:

Godewind veröffentlichte ein operatives Update zum Vermietungsfortschritt

ihre Flaggschiffbüroimmobilie - Frankfurt Airport Center (FAC) - mit 48T m²

vermietbarer Fläche. Ein neuer Mietvertrag reduziert die Leerstandsquote

der Immobilie um rund 60% von 20% auf 8%. Aus unserer Sicht bestätigt der

Meilenstein die Fähigkeit des Unternehmens, das Potenzial seines

Value-Add-Portfolios mit einem Leerstand von 39% durch Optimierungen

auszuschöpfen. Die Q1-Ergebnisse sind für diese Woche fällig. Aufgrund der

zahlreichen späten Abschlüsse, die sich noch nicht auf das Ergebnis

ausgewirkt haben, gehen wir davon aus, dass der Sechsmonatsbericht im

August ein besserer Maßstab für die operative Leistung sein wird. Wir

behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR5,50 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind

Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 5.50 price target.

Abstract:

Godewind published an operational update on the letting progress of its

flagship office property - Frankfurt Airport Centre (FAC) with 48k m² of

lettable area. A new rental agreement reduces the property's 20% vacancy

rate by some 60% down to 8%. In our view, the milestone confirms the

company's ability execute on the value-add component of its portfolio with

39% vacancy to optimise. Q1 results are due this week, but we believe six

month reporting in August will be a better gauge of operating performance,

due to several late closings that have yet to impact earnings. We reiterate

our Buy rating and EUR5.5 price target.

