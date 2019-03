Original-Research: Godewind Immobilien AG (von First Berlin Equity Research G...

Weitere Suchergebnisse zu "Godewind Immobilien":

^

Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AG

Unternehmen: Godewind Immobilien AG

ISIN: DE000A2G8XX3

Anlass der Studie:

Empfehlung: BUY

seit: 07.03.2019

Kursziel: 5.50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat am 07.03.2019 die Coverage von Godewind

Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3/ Bloomberg: GWD GR) aufgenommen.



Analyst

Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel

von EUR 5,50.

Zusammenfassung:

Godewind (GWD) ist ein deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen, das von

einem erfahrenen Team mit tiefgreifendem Know-how und einer starken

Erfolgsgeschichte geführt wird. Das Unternehmen hat seine Aktien im April

2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse platziert und EUR375 Mio. für den

Aufbau eines Gewerbeimmobilienportfolios eingeworben. Godewind verfügt über

eine gut gefüllte Pipeline, eine saubere Bilanz und hervorragende

organische Wachstumsaussichten, da mittelfristig ein Portfolio von über EUR3

Mrd. aufgebaut werden soll. Büroimmobilien in Höhe von EUR708 Mio. sollen in

2019 attraktive Mieteinnahmen und -erträge erwirtschaften. Wir nehmen die

Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR5,50 auf.

First Berlin Equity Research on 07/03/2019 initiated coverage on Godewind

Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3/ Bloomberg: GWD GR). Analyst Ellis Acklin

placed a BUY rating on the stock, with a EUR 5.50 price target.

Abstract:

Godewind (GWD) is a German commercial property landlord led by a veteran

team with deep expertise and a successful track record. The company floated

its shares on the Frankfurt Stock Exchange in April 2018 and raised EUR375m

to build a commercial property portfolio. Godewind boasts a full pipeline,

a clean balance sheet, and excellent organic growth prospects as it aims to

build a + EUR3bn portfolio over the mid term. Office assets totalling EUR708m

are primed to deliver attractive rental income and earnings in 2019. We

start coverage with a Buy rating and EUR5.50 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17649.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°