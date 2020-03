Original-Research: Godewind Immobilien AG (von First Berlin Equity Research G...

Weitere Suchergebnisse zu "Godewind Immobilien":

Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AG

Unternehmen: Godewind Immobilien AG

ISIN: DE000A2G8XX3

Anlass der Studie: Update

seit: 25.03.2020

Kursziel: 6,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien

AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt

seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,40.

Zusammenfassung:

Die Jahresergebnisse entsprachen unseren Erwartungen. Die

Nettomieteinnahmen in 2019 stiegen auf EUR31 Mio. mit einem FFO 1 von rund EUR9

Mio. Die gute Performance ist sowohl auf die Erweiterung des Portfolios als

auch auf operative Maßnahmen zurückzuführen, zu denen eine starke

Reduzierung der Leerstände in den Value-Add-Büroimmobilien gehörte. Der

NAVPS kletterte auf EUR6,10 gegenüber EUR3,70 im Vorjahr, während der

Portfoliowert EUR1,1 Mrd. betrug. Im Februar haben Godewind und die Covivio

X-Tend AG eine Grundsatzvereinbarung (BCA) abgeschlossen, wonach Covivio

ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für 100% des Grundkapitals

von Godewind unterbreitet. Trotz der aktuellen Marktturbulenzen gilt das

Angebot weiterhin bis Mitte Mai und die GWD-Aktie wird delisted. Unsere

Empfehlung bleibt bei Hinzufügen mit einem Kursziel von EUR6,40.

First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind

Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin reiterated his ADD

rating and maintained his EUR 6.40 price target.

Abstract:

Full year results were close to our expectations. Net rental income climbed

to EUR31m in 2019 with FFO 1 of some EUR9m. The good performance owes to both

portfolio expansion and operational measures that included strong vacancy

reduction across the value-add assets. NAVPS rose to EUR6.1 vs EUR3.7 at YE18,

while the portfolio value amounted to EUR1.1bn. In February, Godewind and

Covivio X-Tend AG concluded a Business Combination Agreement (BCA), under

which the latter launched a voluntary public takeover offer for 100% of

Godewind's share capital. Despite the current market turbulence, the offer

remains on track to wrap up in mid-May and GWD shares will be delisted. Our

rating remains Add with a EUR6.4 target price.

