Original-Research: Godewind Immobilien AG (von First Berlin Equity Research G...

Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AG

Unternehmen: Godewind Immobilien AG

ISIN: DE000A2G8XX3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 13.11.2019

Kursziel: 6,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien

AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,90 auf EUR 6,00.

Zusammenfassung:

Die Neunmonatsergebnisse haben die guten operativen Fortschritte der

vergangenen Monate bestätigt und entsprachen unseren Erwartungen. Die

Mieteinnahmen stiegen auf EUR20,4 Mio. in 9M/19 mit einem FFO 1 von rund EUR5,1

Mio. Der Neunmonatsüberschuss erreichte EUR135 Mio., insbesondere dank

starker Neubewertungen (EUR70 Mio.) im dritten Quartal, die durch

Leerstandsreduzierungen ausgelöst wurden. Der NAVPS stieg auf EUR5,40

gegenüber EUR3,70 zum Jahresende 2018 und übertrifft aufgrund der oben

genannten Neubewertungen bereits unser Gesamtjahresziel. Der Portfoliowert

stieg erstmals über EUR1 Mrd. Das Management bestätigte die FFO 1 Prognose

für das Gesamtjahr von EUR8,5 Mio. bis EUR9,5 Mio. gegenüber FBe 2019 für FFO 1

von EUR9,0 Mio. Aufgrund höherer Neubewertungen erhöhen wir unser Kursziel

auf EUR6,00 (alt: EUR5,90). Unsere Empfehlung bleibt Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind

Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 5.90 to EUR 6.00.

Abstract:

Nine month results highlighted the good operational progress from the past

months and were in line with our expectations. Rental income climbed to

EUR20.4m in 9M/19 with FFO 1 of some EUR5.1m. Net income for the nine month

period reached EUR135m, thanks in particular to strong revaluations (EUR70m) in

Q3 spurred by vacancy reductions. NAVPS rose to EUR5.4 vs EUR3.7 at YE18 and

already tops our full year target, due to aforementioned revaluations. The

portfolio value climbed above EUR1bn for the first time. Management confirmed

full-year guidance for FFO 1 of EUR8.5m to EUR9.5m vs FBe 2019 FFO 1 of EUR9.0m.

We raise our price target to EUR6.0 (old: EUR5.9) on higher revaluations. Our

rating remains Buy.

