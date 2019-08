Original-Research: Godewind Immobilien AG (von First Berlin Equity Research G...

Weitere Suchergebnisse zu "Godewind Immobilien":

Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AG

Unternehmen: Godewind Immobilien AG

ISIN: DE000A2G8XX3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 26.08.2019

Kursziel: 5,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien

AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,90.

Zusammenfassung:

Godewind veröffentlichte ein operatives Update zum Vermietungsfortschritt

ihrer Value-Add-Büroimmobilie Herzogterrassen mit 56T m² vermietbarer

Fläche. Ein neuer Mietvertrag reduziert die Leerstandsquote der Immobilie

von rund 40% auf 0%. Infolgedessen sinkt die Leerstandsquote des

Gesamtportfolios auf 13% (H1-Bericht: 23%), und der Mietvertrag erhöht die

annualisierte Jahresnettokaltmiete (NRI) um EUR6,1 Mio. auf EUR12,6 Mio. Aus

unserer Sicht bestätigt der Meilenstein die Fähigkeit des Unternehmens, das

Potenzial seines Value-Add-Portfolios auszuschöpfen, und wir gehen wir

davon aus, dass sich der Vermietungserfolg positiv auf den NAV-Wert

auswirkt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR5,90

bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind

Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 5.90 price target.

Abstract:

Godewind published an operational update on the letting progress of its

value-add office property, Herzogterrassen, with 56k m² of lettable area. A

new rental agreement reduces the property's ~40% vacancy rate to 0%. As a

result, overall portfolio vacancy falls to 13% (H1 reporting: 23%) and the

agreement lifts annualised net rental income (NRI) by EUR6.1m to EUR12.6m. In

our view, the milestone confirms the company's ability to execute on the

value-add component of its portfolio, and we expect the tenant win to have

a strong positive impact on NAV. We reiterate our Buy rating and EUR5.9 price

target.

