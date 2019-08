Original-Research: Godewind Immobilien AG (von First Berlin Equity Research G...

Weitere Suchergebnisse zu "Godewind Immobilien":

Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AG

Unternehmen: Godewind Immobilien AG

ISIN: DE000A2G8XX3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 14.08.2019

Kursziel: 5,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien

AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,90.

Zusammenfassung:

Die Halbjahresergebnisse entsprachen den am 23. Juli veröffentlichten

vorläufigen Zahlen und unseren Erwartungen. Die Mieteinnahmen kletterten

auf EUR11,5 Mio. im ersten Halbjahr mit einem FFO 1 von etwa EUR2,8 Mio. Dank

insbesondere starker Neubewertungen durch Abbau des Leerstands in Q2

erreichte das Konzernergebnis EUR73 Mio. Der NAVPS stieg auf EUR4,5 gegenüber

EUR3,7 Ende 2018, während der Wert des Gesamtportfolios einschließlich City

Gate pro-forma aktuell EUR950 Mio. beträgt (H1/19: EUR855 Mio.). Das Management

bestätigte die FFO-Guidance von EUR8,5 Mio. bis EUR9,5 Mio. für das Gesamtjahr.

Wir erwarten ein noch stärkeres H2 mit höheren Portfoliobeiträgen und

weiteren neuen Mietern, um die Leerstände weiter abzubauen. Unsere

Empfehlung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von EUR5,90.

First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind

Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 5.90 price target.

Abstract:

Six month results were in line with prelims published 23 July and our

expectations. Rental income climbed to EUR11.5m in H1/19 with FFO 1 of some

EUR2.8m. Net income for the six month period topped EUR73m, thanks in

particular to strong revaluations in Q2 spurred by vacancy reductions.

NAVPS rose to EUR4.5 vs EUR3.7 at YE18, while the portfolio value, including

City Gate, amounted to EUR950m on a pro-forma basis (H1/19: EUR855m).

Management confirmed full-year guidance for FFO 1 of EUR8.5m to EUR9.5m. We

expect an even stronger H2 with greater portfolio contributions and further

tenant wins to reduce vacancies. Our rating remains Buy with a EUR5.9 price

target.

