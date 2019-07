Original-Research: Godewind Immobilien AG (von First Berlin Equity Research G...

Weitere Suchergebnisse zu "Godewind Immobilien":

^

Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AG

Unternehmen: Godewind Immobilien AG

ISIN: DE000A2G8XX3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 23.07.2019

Kursziel: 5,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien

AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,80 auf EUR 5,90.

Zusammenfassung:

Godewind (GWD) hat vorläufige Halbjahresergebnisse veröffentlicht, die den

guten operativen Fortschritt der letzten Monate belegen. Die Mieteinnahmen

sollen in H1/19 EUR11,5 Mio. erreichen und die FFO 1 werden bei rund EUR2,8

Mio. ausfallen. Dank starker Leerstandsreduzierungen, die zu hohen

Neubewertungen im zweiten Quartal geführt haben, erwartet das Unternehmen

einen Überschuss von über EUR73 Mio. in den ersten sechs Monaten. Der NAVPS

wird sich somit auf EUR4,5 nach EUR3,7 zum Geschäftsjahresende 2018 belaufen

(+24% YTD). Diese Kennzahlen liegen über unseren Prognosen. Management

erwartet nun FFO 1 zwischen EUR8,5 Mio. bis EUR9,5 Mio. für das gesamte Jahr.

Nach der besser als erwarteten Performance haben wir unsere Schätzungen

angehoben. Unser Kursziel liegt jetzt bei EUR5,9 (zuvor: EUR5,8). Wir

bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind

Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 5.80 to EUR 5.90.

Abstract:

Godewind (GWD) published preliminary six month results highlighting the

good operational progress of the past months. Rental income is expected to

reach EUR11.5m in H1/19 with FFO 1 of some EUR2.8m. The company looks for H1

net income to top EUR73m, thanks in particular to strong vacancy reductions,

which drove strong revaluations in Q2. NAVPS will thus reach EUR4.5 vs EUR3.7

at YE19 (+24% YTD). These KPI's are well ahead of our forecasts. Management

also guide for FFO 1 of EUR8.5m to EUR9.5m for the full year. We have raised

our estimates on the better than expected performance. Our price target is

now EUR5.9 (old: EUR5.8). We reiterate our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/18495.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°