Original-Research: GRAND CITY Properties S.A. (von First Berlin Equity Resear...

Original-Research: GRAND CITY Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu GRAND CITY Properties S.A.

Unternehmen: GRAND CITY Properties S.A. ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 23.03.2017 Kursziel: 25,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 25.00 to EUR 25.50.

Abstract: Full year results were in line with our forecasts following a positive fourth quarter in which all headline figures continued to climb.



Rental income translated strongly into FFO I, which grew some 25% Y/Y. In our view, 2016 performance demonstrates the company's ability to grow both internally and externally. Management increased the dividend policy to 65% of FFO I (previously: 50%), thanks to the financial strength of the company. Meanwhile, transparency continues to improve with the inclusion of new EPRA KPIs in the annual report. Adjustments to our forecasts and valuation model result in a new fair value of EUR25.50 (previously: EUR25.00). Our rating remains Buy.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 25,00 auf EUR 25,50.

Zusammenfassung: Mit einem positiven Q4, in dem die Hauptkennzahlen weiter stiegen, lagen die Jahresergebnisse im Rahmen unserer Erwartungen. Die Mieteinnahmen führten zu hohen FFO I, die um 25% J/J gewachsen sind. Aus unserer Sicht untermauert die Performance in 2016 die Fähigkeit des Unternehmens sowohl internes als auch externes Wachstum zu realisieren. Dank der finanziellen Kraft des Unternehmens erhöhte das Management die Dividende auf 65% des FFO I-Ergebnisses (zuvor: 50%). Zudem wird die Transparenz mit der Aufnahme neuer EPRA-Kennzahlen in dem Geschäftsbericht weiter gestärkt. Die Anpassungen unserer Schätzungen und unseres Modells ergeben einen neuen fairen Wert in Höhe von EUR25,50 (zuvor: EUR25,00). Unsere Empfehlung bleibt weiterhin Kaufen.

