Original-Research: GRAND CITY Properties S.A. (von First Berlin Equity Resear...

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 25.00 price target.





Abstract: We believe Grand City Properties (GCP) is well positioned for a strong performance in 2017. The portfolio is well stocked with 84k units and features improving operational results with further embedded upside. GCP's financial profile is also very solid highlighted by conservative balance sheet metrics and good access to financing. Although we expect external portfolio growth to slow compared to the past two years, we see strong rental income and FFO I growth ahead this year driven by the existing portfolio and prudent acquisitions when opportunities appear. Given these prospects, we believe the current share price represents an excellent entry point after the sector correction in H2/16. We reiterate our Buy rating with a EUR25 price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 25,00.

Zusammenfassung: Aus unserer Sicht ist die Grand City Properties (GCP) gut positioniert für eine starke Performance in 2017. Das Portfolio ist mit 84 Tsd. Einheiten gut ausgestattet und weist steigende operative Ergebnisse mit eingebettetem Aufwärtspotential auf. Des Weiteren untermauern konservative Bilanzquoten und ein guter Zugang zum Kapitalmarkt die solide Finanzstruktur von GCP. Obwohl wir weniger externes Portfoliowachstum als in den vergangenen zwei Jahren erwarten, sehen wir eine starke Entwicklung der Mieteinnahmen und FFO I in 2017 angetrieben vom bestehenden Portfolio und sorgfältigen Akquisitionen, wenn sich gute Möglichkeiten ergeben. Aufgrund dieser Aussichten sehen wir nach der Sektorkorrektur in H2/16 den aktuellen Aktienkurs als günstigen Einstiegspunkt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR25.

