Original-Research: GESCO AG (von GSC Research GmbH): Halten

Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG

Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201

Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2016/17 Empfehlung: Halten seit: 21.02.2017 Kursziel: 24,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.03.2013, vormals Kaufen Analyst: Alexander Langhorst

Drittes Quartal 2016/17 mit den erwarteten Aufhellungstendenzen

Mit Blick auf die Entwicklung der Auftragseingänge und die Indikation für das zweite Halbjahr waren wir in unserem letzten Update vom 18. November 2016 davon überzeugt, dass die bisherige Unternehmensprognose der GESCO AG nicht nochmals korrigiert werden müsse.



Wir glaubten, dass das Margentief, auch mit Blick auf die Folgejahre, im ersten Halbjahr 2016/17 erreicht worden sei.

Nach der neuerlichen Guidanceanpassung und Reduzierung der Gewinn-schätzung für 2016/17 könnte man meinen, dass wir hier wieder enttäuscht worden sind. Wir sehen die aktuelle Anpassung jedoch differenziert. Natürlich ist die aus dem Verkauf erwartete Einmalbelastung von 6,5 Mio. Euro zuzüg-lich der operativen Verluste der letzten zweieinhalb Geschäftsjahre bei Proto-master ärgerlich. Auch wenn die Belastungen ganz überwiegend nicht liquidi-tätswirksam sein werden, so wurde das Geld ja bereits in den Vorjahren tat-sächlich investiert und ist somit endgültig verloren. Wir befürworten aber aus-drücklich diesen konsequenten Schritt, da damit eine potenzielle Verlustquelle für die kommenden Jahre geschlossen wird, die zudem in den letzten Quarta-len eine überproportionale Aufmerksamkeit des Managements gefordert hat und offensichtlich auch zukünftig weiter gefordert hätte.

Darüber hinaus ist unseres Erachtens auch klar positiv zu bewerten, dass das rein operative Geschäft offensichtlich derzeit besser läuft als noch vor einigen Monaten gedacht. Auch die anziehenden Auftragseingänge lassen uns opti-mistisch in die nähere Zukunft schauen. Wir bestätigen daher unsere Ansicht, dass das Margentief im ersten Halbjahr 2016/17 gesehen wurde und die Er-gebnisqualität in den kommenden Perioden sukzessive wieder zulegen wird. Auch die EBIT-Zielmarge von 8 Prozent halten wir wieder für absolut erreich-bar. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die durchschnittliche EBIT-Marge von GESCO in den letzten 15 Jahren bei 7,6 Prozent lag und dabei in diesem Zeitraum sogar zwei Finanz- und Wirtschaftskrisen enthalten sind.

Wir behalten daher insgesamt unser splitbereinigtes Kursziel von 24 Euro für die GESCO-Aktie bei. Die stetigen Zukäufe der beiden größten Aktionäre, dem Aufsichtsratsmitglied Stefan Heimöller und der Investmentaktiengesell-schaft für langfristige Investoren TGV, die ihre Anteile in den letzten Monaten immer wieder aufgestockt haben, sollten dabei für eine gewisse Stabilität im Aktienkurs sorgen. Angesichts des begrenzten Kurspotenzials bestätigen wir unsere 'Halten'-Empfehlung.

