Original-Research: GBC Best of m:access I.2018 (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: GBC Best of m:access I.2018 - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu GBC Best of m:access I.2018

Unternehmen: GBC Best of m:access I.2018

ISIN: DE000A2GS5M9

Anlass der Studie: GBC Best of m:access

Empfehlung: Kaufen

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker, Dario Maugeri, Manuel Hölzle

Sehr geehrte Investoren,

nachdem im Rahmen der Delisting-Welle in 2016 insgesamt 12 Unternehmen den

m:access verlassen hatten, sind die Delistings-Bestrebungen der Unternehmen

glücklicherweise zuletzt vollständig zum Erliegen gekommen.



In der

Betrachtungsperiode unserer Studie (01.01.2017 - 31.05.2018) sind mit

Eurographics AG und der Phönix Solar AG insolvenzbedingt lediglich zwei

Unternehmen aus dem Münchner Börsensegment ausgeschieden. Dem steht aber

der Neuzugang von insgesamt 9 Unternehmen gegenüber, so dass der m:access

mit mittlerweile 53 Unternehmen sogar mehr Emittenten umfasst als das

vergleichbare Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit einer

kumulierten Marktkapitalisierung von 11,68 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2018)

umfasst der m:access dabei eine breite Mischung an Unternehmen

verschiedener Größenordnungen. Zudem bereichert mit dem Börsengang der

Homes & Holiday AG ab 06.07.2018 ein neues Unternehmen das Qualitätssegment

für mittelständische Aktiengesellschaften.

Der von uns auf Basis der Free Float-Marktkapitalisierung errechnete

m:access-Index entwickelte sich mit 19,1 % (01.01.17-31.05.18) deutlich

besser als der DAX (+11,4 %), was für die Qualität der hier gelisteten

Unternehmen spricht. Die Performance unserer GBC-Selektion lag zudem mit

35,3 % nochmals deutlich oberhalb aller relevanten Vergleichsindizes.

Nahezu alle in unserer Auswahl einbezogenen Unternehmen weisen zum Teil

deutliche Kursgewinne auf.

Im Rahmen unserer nun vorliegenden Aktualisierung haben wir eine

Überarbeitung unserer GBC- Best of-Auswahl vorgenommen. Neu aufgenommen

haben wir dabei die jüngsten m:access Mitglieder Homes & Holiday AG (Zugang

über IPO) sowie UniDevice AG. Darüber hinaus haben wir mit der IT

Compentence Group SE und der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG ebenfalls

aussichtsreiche neue Indexmitglieder aufgenommen.

Unsere aktuelle Einschätzung zu den zehn Titeln der GBC-Selektion, als auch

weitere Informationen zur Entwicklung des m:access im Allgemeinen, finden

Sie in der vollständigen Studie 'GBC Best of m:access I.2018', welche Sie

auf unserer Homepage www.gbc-ag.de herunterladen können.

In der 'GBC Best of m:access I.2018' sind Einschätzungen zu folgenden

Unternehmen enthalten:

- artec technologies AG (ISIN: DE0005209589)

- BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6)

- Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5)

- EQS Group AG (ISIN: DE0005494165)

- Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9)

- IT Competence Group SE (ISIN: NL0006129074)

- Merkur Bank KGaA (ISIN: DE0008148206)

- STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936)

- UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3)

- VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512)

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,

Cosmin Filker

Stellv. Chefanalyst

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16673.pdf

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

Phone: ++49 821 241133 0

FAX: ++49 821 241133 30

E-Mail: research@gbc-ag.de

Web: www.gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §85 WpHG und Art. 20 MAR

Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

++++++++++++++++

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°