Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Frequentis":

^

Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG

Unternehmen: Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09

Anlass der Studie: Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.03.2020

Kursziel: EUR 22,52

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Behörden-Kunden sind eine Stärke in der Krise

Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) dürfte von

der Covid-19-Krise deutlich geringer betroffen sein, als die erste

Kursreaktion impliziert.



Das Unternehmen blickt auf einen guten Start in

das Jahr 2020 zurück; die Kunden der Frequentis sind [im zivilen ATM (Air

Traffic Management)] nicht etwa Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber,

die jüngst Sparprogramme ausriefen, sondern Behörden (wie z.B. die

Flugsicherung). Bei Politikern und Notenbankern besteht Einigkeit, dass die

Covid-19-Krise fiskalisch gelöst werden sollte - Auftragsstornierungen von

staatlichen Organisationen erscheinen uns daher sehr unwahrscheinlich. Das

Unternehmen ist operativ breiter aufgestellt als bei 9/11 und erlebt

gegenwärtig zunehmende Ausschreibungen von Blaulichtbehörden

(Rettungsdienste, Polizei) und aus der militärischen Luftfahrt. Auch wenn

Lieferkettenschwierigkeiten gegenwärtig nicht bestehen und das Unternehmen

die Lage intensiv beobachtet, könnten diese jedoch - wie in anderen

Branchen auch - noch auftreten. Zudem könnten Reiserestriktionen zu

Verzögerungen in der Umsatzlegung führen, was wir in unserem Forecast

abgebildet haben. Unsere aktualisierten Schätzungen und die niedrigeren

Peer-Multiples führen zu einem niedrigeren Kursziel.

Den fairen Wert - ermittelt aus DCF- und Peer-Bewertung - sehen wir bei EUR

22,52 pro Aktie. Unser Bewertungsergebnis lautet weiterhin 'Kaufen'.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/20301.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker, CEFA

Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°