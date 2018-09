Original-Research: Formycon (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Formycon":

^

Original-Research: Formycon - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon

Unternehmen: Formycon

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Q2 results

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.09.2018

Kursziel: EUR53,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 53,00.

Zusammenfassung:

Der Q2/18-Umsatz von EUR10,9 Mio. (Q2/17: EUR4,6 Mio.) und das EBIT von EUR1,6

Mio. (Q2/17: EUR-2,2 Mio.) lagen deutlich über unseren Prognosen von EUR6,0

Mio. bzw. EUR-0,7 Mio., da die Entwicklung von FYB202, welche in Q1/18

durchgeführt wurde, erst im Q2/18 in Rechnung gestellt wurde. Der

berichtete Umsatz von EUR13,7 Mio. im ersten Quartal, und das EBIT in Höhe

von EUR6,7 Mio. wurden durch eine Gutschrift in Höhe von EUR8,5 Mio. im

Zusammenhang mit früheren Investitionen in FYB202 gestärkt. Ohne diesen

Kredit wäre ein Q1/18 Umsatz und EBIT von EUR5,2 Mio. bzw. EUR -1,8 Mio.

erreicht worden. Wir hatten Q2/18-Zahlen nahe dieses Niveaus erwartet. Die

Tatsache, dass der Servicevertrag mit dem FYB202-Partner Aristo Pharma erst

im Q2/18 unterzeichnet wurde, hat jedoch dazu geführt, dass im Q2/18 Umsatz

und Gewinn von der Entwicklungsarbeit von Formycon in Bezug auf FYB202 in

Q1/18 profitiert hat. Der Umsatz in H1/18 betrug EUR24,6 Mio. (H1/17: EUR8,0

Mio.). Das Management hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von EUR35

Mio. auf EUR36-40 Mio. erhöht, was einen durchschnittlichen Quartalsumsatz in

H2/18 von EUR5,7 Mio. bis EUR7,7 Mio. impliziert. Die Gewinnguidance für das

Gesamtjahr lautet nun 'ein bedeutend positives Ergebnis' (zuvor: 'ein

signifikant positives Ergebnis'). Wir haben unsere Umsatzprognose für 2018

auf EUR36,0 Mio. (zuvor: EUR35,0 Mio.) angehoben aber erwarten nach wie vor

einen Nettogewinn von EUR4,2 Mio. Unsere Prognosen für die Folgejahre sind

ebenso unverändert wie unser Kursziel von EUR53,0. Wir behalten unsere

Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 53.00 price target.

Abstract:

Q2/18 revenue of EUR10.9m (Q2/17: EUR4.6m) and EBIT of EUR1.6m (Q2/17: EUR-2.2m)

were well above our forecasts of EUR6.0m and EUR-0.7m respectively because

development on FYB202 carried out in Q1/18 was not invoiced until Q2/18.

Reported Q1/18 revenue of EUR13.7m and EBIT of EUR6.7m were boosted by an EUR8.5m

credit relating to past investment in FYB202. Stripping out this credit

Q1/18 revenue and EBIT would have been EUR5.2m and EUR-1.8m respectively. We

had expected figures close to this level in Q2/18. But the fact that the

service contract with FYB202 partner Aristo Pharma was not signed until

Q2/18 meant that Q2/18 revenue and profit benefited from development work

done by Formycon on FYB202 in Q1/18. H1/18 revenue was EUR24.6m (H1/17:

EUR8.0m). Management has raised full year revenue guidance from EUR35m to

EUR36-40m implying average quarterly revenues during H2/18 of EUR5.7m to EUR7.7m.

Full year profit guidance is now for 'a clearly positive result'

(previously: 'a significantly positive result'). We have revised up our

2018 revenue forecast to EUR36.0m (previously: EUR35.0m) but have not altered

our net profit forecast of EUR4.2m. Our projections for subsequent years are

unchanged as is our price target at EUR53.0. We maintain our Buy

recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16963.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°