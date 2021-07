Original-Research: Formycon (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

Weitere Suchergebnisse zu "Formycon":

^

Original-Research: Formycon - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon

Unternehmen: Formycon

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 05.07.2021

Kursziel: EUR78,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.05.2021 (vorher: hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD

herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 78,00.

Zusammenfassung:

Im vergangenen November gab Formycon bekannt, dass sie die BLA (Biologics

License Application) für ihr Lucentis-Biosimilar FYB201 im ersten Halbjahr

2021 erneut bei der FDA einreichen wird. Aus Wettbewerbsgründen hatte

Formycon die erste Einreichung der FYB201-BLA im Dezember 2019 nicht

bekannt gegeben. Ähnliche Überlegungen haben Samsung Bioepis zweifellos

dazu veranlasst, die BLA-Einreichung für ihr Lucentis-Biosimilar SB11 im

Herbst 2020 erst dann bekannt zu geben, als sie nach einer ersten Prüfung

durch die FDA im November angenommen wurde. Die Zeit zwischen der

Einreichung einer BLA und der Annahme nach der ersten Überprüfung durch die

FDA beträgt zwei bis zweieinhalb Monate. Da Formycon dem Markt keine

gegenteilige Mitteilung gemacht hat, gehen wir davon aus, dass die erneute

Einreichung der BLA für FYB201 planmäßig verläuft. Wir gehen davon aus,

dass Formycon den Markt informieren wird, sobald die FDA nach der ersten

Prüfphase die BLA akzeptiert hat. Formycon hat letzte Woche die Einreichung

eines Marktzulassungsantrags für FYB201 bei der EMA (European Medicines

Agency) bekannt gegeben, und auch, dass Teva Pharmaceutical Industries

FYB201 in Europa, Kanada, Israel und Neuseeland vermarkten wird. Wie im

November 2019 angekündigt, ist Coherus der US-Vermarktungspartner für

FYB201. Die Ergebnisse für Q1/21 lagen nahe an unseren Erwartungen, und wir

haben unsere Prognosen unverändert gelassen. Wir behalten unser Kursziel

von EUR78,00 bei, senken aber die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen, da

das Aufwärtspotenzial nun unter 25% liegt.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes downgraded the stock to ADD and

maintained his EUR 78.00 price target.

Abstract:

Last November Formycon announced that it would resubmit the BLA (Biologics

License Application) for its Lucentis biosimilar FYB201 to the FDA during

H1 2021. For competitive reasons Formycon did not notify the market of the

first submission of the FYB201 BLA in December 2019. Similar considerations

no doubt prompted Samsung Bioepis not to disclose the autumn 2020 BLA

submission for its Lucentis biosimilar SB11 until it was accepted for

filing in November after initial review by the FDA. The time between filing

of a BLA and acceptance for filing after initial FDA review is two to two

and a half months. As Formycon has not notified the market to the contrary,

we assume that the FYB201 BLA resubmission is on track. We expect Formycon

to inform the market once the FDA has accepted the BLA for filing after the

initial review period. Formycon did announce submission of a market

authorisation application for FYB201 to the EMA (European Medicines Agency)

last week, and also that Teva Pharmaceutical Industries will commercialise

FYB201 in Europe, Canada, Israel and New Zealand. As announced in November

2019, Coherus is the US marketing partner for FYB201. Meanwhile, Q1/21

results were close to our expectations and we have left our forecasts

unchanged. We maintain our price target of EUR78.00 but lower the

recommendation from Buy to Add as the upside is now lower than 25%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22639.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°