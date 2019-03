Original-Research: Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Formycon":

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Kapitalerhöhung

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.03.2019

Kursziel: EUR53,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 53,00.

Zusammenfassung:

Am 22. März gab Formycon (FYB) bekannt, dass das Eigenkapital durch die

Privatplatzierung von 577.397 neuen Aktien zu EUR29,90 (Bruttoerlös von EUR17,3

Mio.) an den strategischen Schweizer Investor M&H Equity AG um 6,1% erhöht

worden ist. Die Mittel werden in erster Linie für die Entwicklung der

bisher unverpartnerten Biosimilar-Kandidaten von FYB verwendet,

insbesondere für FYB205. FYB205, dessen Referenzprodukt FYB bisher nicht

veröffentlicht hat, ist ein Frühphasenprojekt, das bis zum anfänglichen

Zelllinien-Screening fortgeschritten ist. Die Ressourcen bei FYB

konzentrierten sich bisher auf die Entwicklung der verpartnerten

Biosimilar-Kandidaten FYB201, FYB202 und FYB203. Durch die

Weiterentwicklung von FYB201 in Richtung Einreichung einer Biologics

License Application werden jedoch bei FYB personelle Ressourcen für die

Entwicklung anderer Biosimilar-Kandidaten, einschließlich FYB205,

freigesetzt. Die Privatplatzierung über EUR17,3 Mio. an M&H Equity steuert

die erforderliche Liquidität bei. Wir haben unser Bewertungsmodell

angepasst, um der Aktienemission Rechnung zu tragen und auch einer besseren

Performance, als wir es von den Referenzprodukten für FYB201 und

(insbesondere) FYB202, namentlich Lucentis und Stelara, erwartet hatten.

Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von

EUR53,00.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 53.00 price target.

Abstract:

On 22 March Formycon (FYB) announced it has raised its share capital by

6.1% through the private placement of 577,397 new shares at EUR29.90 (gross

proceeds of EUR17.3m) to the Swiss strategic investor, M&H Equity AG. The

funds will be used primarily to develop those of FYB's biosimilar

candidates which are so far unpartnered, in particular FYB205. FYB205,

whose reference product FYB has not so far published, is an early stage

project which has progressed up to initial cell line screening. Resources

at FYB have so far been concentrated on the development of the partnered

biosimilar candidates FYB201, FYB202 and FYB203. However, the progression

of FYB201 towards filing of a biologics license application (BLA) is

freeing up personnel resources at FYB for development of other biosimilar

product candidates including FYB205. The EUR17.3m private placement with M&H

Equity AG adds the necessary cash. We have adjusted our valuation model to

take account of the share issue and also of stronger 2018 performance than

we had expected from the FYB201 and (in particular) FYB202 reference

products, respectively Lucentis and Stelara. We maintain our Buy

recommendation and price target of EUR53.0.

