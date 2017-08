Original-Research: Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Update - Raising price target Empfehlung: BUY seit: 29.08.2017 Kursziel: 48,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8).



Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 45.00 to EUR 48.00.

Abstract: Since our last update in early May, Formycon has revealed that the reference product for FYB202 (the third of the four biosimilar drugs it has under development) is Stelara. Stelara is indicated for psoriasis, psoriatic arthritis and Crohn's disease. Worldwide sales rose 17.3% to USD1.8bn in H1/17. The consultancy Evaluate Pharma expects worldwide sales of USD4.5bn for the drug in 2022. Formycon signed a binding term sheet for the conclusion of a partnership deal for FYB202 in July. The structure of the FYB202 partnership differs from those concluded for FYB201 and FYB203. The main features of the FYB201 and FYB203 partnership deals are partner funding of all development, production and marketing costs of the biosimilar with Formycon participating in sales following launch via a low double digit percentage royalty. Under the FYB202 deal Formycon will bear 30% of development costs but will also participate in up to 30% of worldwide marketing revenues. Formycon's product portfolio continues to develop rapidly and management expects that the company's biosimilar products will be the first to market following the expiry of the patents on their reference products from 2020 onwards. Success-based payments are expected to be in the triple digit millions of Euro over the lifetime of each of Formycon's biosimilars. We have adjusted our valuation model to reflect the partnership deal for FYB202 and now see fair value at EUR48.00 per share (previously: EUR45.00). We maintain our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 45,00 auf EUR 48,00.

Zusammenfassung: Seit unserem letzten Update Anfang Mai hat Formycon bekanntgegeben, dass das Referenzprodukt für FYB202 (das dritte der vier Biosimilarpräparate, das sie in Entwicklung hat), Stelara heisst. Stelara ist zur Behandlung von Psoriasis, Psoriasis-Arthritis und Crohns Krankheit indiziert. Der weltweite Umsatz des Medikaments stieg im H1/17 um 17,3% auf USD1,8 Mrd. Die Beratungsfirma Evaluate Pharma geht davon aus, dass das Medikament 2022 einen weltweiten Umsatz von USD4,5 Mrd. generieren wird. Formycon hat im Juli ein verbindliches Term Sheet in Bezug auf den Abschluss eines Partnerschaftsabkommens für FYB202 unterschrieben. Die FYB202-Partnerschaft ist anders strukturiert als die FYB201- und FYB203-Partnerschaften. Die Hauptmerkmale der FYB201- und FYB203-Partnerschaftsabkommen sind die Finanzierung aller Entwicklungs-, Produktions-, und Vermarktungkosten des Biosimilars durch den Partner und Formycons Beteiligung an den Umsätzen nach der Produkteinführung zu einem niedrig zweistelligen Prozentsatz. Dagegen werden bei dem FYB202-Partnerschaftsabkommen 30% der Entwicklungskosten auf Formycon entfallen, aber Formycon wird an bis zu 30% der weltweiten Umsätze beteiligt sein. Formycons Produktportfolio entwickelt sich weiterhin rapide, und das Management plant, nach Patentablauf der Referenzprodukte ab dem Jahr 2020 die ersten Biosimilarprodukte auf den Markt zu bringen. Erfolgsbasierte Zahlungen über die Lebensdauer von jedem der Formycon-Biosimilare werden voraussichtlich in dreistelliger Euro-Millionenhöhe liegen. Wir haben unser Bewertungsmodell angepasst, um die FYB202-Partnerschaft zu reflektieren und sehen den fairen Wert der Aktie nun bei EUR48,00 (vorher: EUR45,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

