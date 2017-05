Original-Research: FinLab AG (von GBC AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Unternehmen: FinLab AG ISIN: DE0001218063

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 18,50 Euro Letzte Ratingänderung: - Analyst: Felix Gode, CFA

* Die FinLab AG konnte für das GJ 2016 erneut sehr erfreuliche Zahlen vorlegen.



So wurde das Ergebnis je Aktie (EPS) erneut deutlich gesteigert. Nachdem im Vorjahr ein Wert von 1,44 EUR je Aktie erreicht wurde, standen in 2016 nunmehr 3,08 EUR je Aktie zu Buche. Auch der Net-Asset-Value (NAV) wurde im GJ 2016 signifikant um über 20% auf 14,79 EUR gesteigert.

* Der Haupttreiber der erneut starken Geschäftsentwicklung war dabei das gute Voranschreiten der Beteiligungsunternehmen. Insbesondere die Beteiligung an der Deposit Solutions GmbH konnte dabei wesentlich zur Wertentwicklung beitragen. Das auf Vermittlung von Tages- und Festgeldanlagen spezialisierte Unternehmen erreicht in 2016 wesentliche Meilensteine. Z.B. wurde zum Jahresende die Marke von 1 Mrd. EUR vermitteltes Volumen überschritten, was angesichts der kurzen Zeit seit Geschäftsaufnahme ein signifikanter Wert ist. Bei der im Juni 2016 durchgeführten Kapitalerhöhung wurde Deposit Solutions mit über 100 Mio. EUR bewertet. Entsprechend stark war der Ergebnisbeitrag für die FinLab AG im Jahr 2016.

* Aber auch bei den weiteren Beteiligungen wurden wesentliche Fortschritte erzielt. So wurde auch bei nextmarkets eine Kapitalerhöhung durchgeführt, bei der sich namhafte Investoren beteiligten. Mit dem frischen Kapital soll die Social Trading und eLearning-Plattform in 2017 deutlich vorangetrieben werden. Die Beteiligung Kapilendo konnte mit einer Kooperation mit dem Immobilienexperten Engels & Völkers neue Möglichkeiten eröffnen. Durch die Kooperation wird Privatanlegern die Chance eröffnet, sich an großen Immobilienprojekten zu beteiligen, was bislang nur institutionellen Investoren vorbehalten war. Entsprechend der Erschließung eines vollkommen neuen Marktsegments sehen wir hier hohe Chancen.

* Auch hinsichtlich neuer Investments ist die FinLab AG aktiv gewesen. Nachdem bereits in 2016 mit Identifizierungsspezialisten AUTHADA eine weitere Beteiligung gekauft wurde, kam Anfang Mai 2017 mit der Fastbill GmbH nun noch eine weitere Beteiligung hinzu. Bei Fastbill wurde eine Kapitalerhöhung im siebenstelligen Bereich durchgeführt, wobei eine Beteiligung in Höhe von 7,8% eingegangen wurde. Das Unternehmen ist dabei auf digitalisierte Lösungen im Bereich des Finanzmanagements für kleine Unternehmen spezialisiert und hat seit 2011 einen Kundenstamm von 40.000 kleinen Unternehmen und Freelancern aufgebaut.

* Insgesamt hat die FinLab AG im GJ 2016 eine sehr zufriedenstellende Entwicklung vollzogen und die Werthaltigkeit seiner Beteiligungen klar verbessern können. Dies konnte erreicht werden, obwohl die wichtige Be-teiligung an der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA keinen Wertzu-wachs beisteuerte. Jedoch sind in der Beteiligung an dem börsennotierten Unternehmen stille Reserven vorhanden, da der Wertansatz bei FinLab mit dem Börsenkurs erfolgt. Dieser notiert über 30% unterhalb des NAVs. Die-se stillen Reserven, als auch die neue Beteiligung an Fastbill sowie die stabilen Cashflows aus dem klassischen Finanzdienstleistungsgeschäft berücksichtigt, haben wir auf Basis unserer NAV-Bewertung einen fairen Wert von 18,50 EUR je FinLab-Aktie ermittelt. Damit haben wir unser bisheriges Kursziel von 18,32 EUR leicht nach oben genommen. Unverändert ist ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie gegeben, weshalb wir das Rating KAUFEN bestätigen.

