Original-Research: FCR Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu FCR Immobilien AG

Unternehmen: FCR Immobilien AG

ISIN: DE000A1YC913

Anlass der Studie: Initiation

Empfehlung: BUY

seit: 12.11.2018

Kursziel: 25

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat am 12.11.2018 die Coverage von FCR

Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913/ Bloomberg: FC9 GR) aufgenommen.



Analyst

Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel

von EUR 25,00.

Zusammenfassung:

Die FCR Immobilien AG (FCR) ist auf den Erwerb und die Verwaltung von

Gewerbeimmobilien im deutschen Immobilienmarkt spezialisiert. Die

Unternehmensstrategie konzentriert sich vorwiegend auf

Einzelhandelsimmobilien an Sekundärstandorten (B- und C-Städte), die von

einer starken Marktdynamik geprägt sind. Die Portfolioentwicklung in den

ersten neun Monaten war besonders stark, und das Portfolio wuchs in diesem

Zeitraum um 94%. Dank einer gut gefüllten Pipeline und einem Portfolio mit

gutem operativen Aufwärtspotenzial erwarten wir in nächster Zukunft ein

solides Ertrags- und NAV-Wachstum. Wir nehmen die Coverage mit einer

Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von EUR25 auf.

First Berlin Equity Research on 12/11/2018 initiated coverage on FCR

Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913/ Bloomberg: FC9 GR). Analyst Ellis Acklin

placed a BUY rating on the stock, with a EUR 25.00 price target.

Abstract:

FCR Immobilien AG (FCR) specialises in the acquisition and management of

commercial properties in the German real estate market. The company

strategy is focused chiefly on retail properties in secondary locations (B

and C cities) that offer strong underlying market dynamics. The first nine

months of 2018 have been exceptionally strong with the portfolio expanding

some 94% YTD. Thanks to a healthy pipeline and a portfolio with good

operational upside, we expect solid earnings and NAV growth over the near

term. We start coverage with a Buy rating and EUR25 price target.

