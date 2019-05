Original-Research: Expedeon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: Expedeon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Expedeon AG

Unternehmen: Expedeon AG

ISIN: DE000A1RFM03

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 29.05.2019

Kursziel: 2,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Expedeon AG

(ISIN: DE000A1RFM03).



Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating

and decreased the price target from EUR 2.55 to EUR 2.20.

Abstract:

Expedeon published Q1/19 results which were slightly weaker than

anticipated. Group revenues grew 49% y/y to EUR3.5m, but fell short of our

forecast (FBe: EUR3.9m; Q1/18: EUR2.3m). EBITDA adjusted for non-cash items

came in at EUR462k, but below our projection of EUR530m (Q1/18: EUR77k). Net

income was EUR-464k (FBe: EUR-380k; Q1/18: EUR-3.7m). Based on the results, we

prefer to take a more cautious stance and have lowered our full year

financial forecasts. The company is guiding towards a double digit sales

increase and adjusted EBITDA >EUR2m for 2019. Our new 2019 adj. EBITDA

projection of EUR2.1m (previously EUR2.4m) is at the lower end of the guidance.

Our DCF valuation model yields a new price target of EUR2.20 (previously

EUR2.55) for Expedeon's shares. We reiterate our Buy rating.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Expedeon AG (ISIN:

DE000A1RFM03) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,55 auf EUR 2,20.

Zusammenfassung:

Expedeon veröffentlichte Q1/19-Ergebnisse, die etwas schwächer als erwartet

ausfielen. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 49% auf EUR3,5 Mio.,

blieb jedoch hinter unserer Prognose zurück (FBe: EUR3,9 Mio.; Q1/18: EUR2,3

Mio.). Das um nicht zahlungswirksame Posten bereinigte EBITDA lag mit EUR462

Tsd. unter unserer Prognose von EUR530 Tsd. (Q1/18: EUR77 Tsd.). Der

Nettogewinn betrug EUR-464 Tsd. (FBe: EUR-380 Tsd.; Q1/18: EUR-3,7 Mio.).

Aufgrund der Ergebnisse nehmen wir eine vorsichtigere Haltung ein und haben

unsere Finanzprognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Das Unternehmen rechnet

für 2019 mit einem zweistelligen Umsatzanstieg und einem bereinigten EBITDA

von >EUR2 Mio. Unsere neue bereinigte EBITDA-Prognose von EUR2,1 Mio. (zuvor

EUR2,4 Mio.) liegt am unteren Ende der Unternehmens-Guidance. Unser

DCF-Bewertungsmodell ergibt ein neues Kursziel von EUR2,20 (zuvor EUR2,55) für

die Expedeon-Aktie. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

