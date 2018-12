Original-Research: Expedeon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: Expedeon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Expedeon AG

Unternehmen: Expedeon AG

ISIN: DE000A1RFM03

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 05.12.2018

Kursziel: 2,55

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Expedeon AG

(ISIN: DE000A1RFM03).



Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating

and decreased the price target from EUR 2.65 to EUR 2.55.

Abstract:

Expedeon AG's 9M/18 results published on 8 November were mixed. Revenues

for 9M/18 came in roughly as expected and increased by 74% to EUR9.3m, (FBe:

EUR9.4m; 9M/17: EUR5.3m). However, reported as well as EBITDA adjusted for

non-cash items amounted to respectively EUR136k and EUR461k, and were both

below our estimate of EUR552k (9M17 adj.: EUR-1.7m). Reported and adjusted EBIT

were also below our expectations. EBIT adjusted for other non-cash items

amounted to EUR-1.3m (FBe: EUR-0.7m; 9M/17 adj.: EUR-2.6m). We had estimated that

Expedeon's bottom line would benefit more strongly in Q3/18 from

consolidation of the TGR acquisition (Q3/18 was the first full quarter of

consolidation for TGR). We have fine tuned our FY/18E - FY/21E bottom line

projections to account for the post-acquisition cost structure seen in

Q3/18. Our new forecasts for FY/18 reported as well as adjusted EBITDA are

respectively EUR0.4m and EUR1.0m (previously: EUR1.1m) and are in line with

company guidance for positive EBITDA in FY/18. Based on our updated

DCF-model, we arrive at a new price target of EUR2.55 (previously: EUR2.65).

Our rating remains Buy.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Expedeon AG (ISIN:

DE000A1RFM03) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,65 auf EUR 2,55.

Zusammenfassung:

Die am 8. November veröffentlichten 9M/18-Ergebnisse der Expedeon AG waren

durchwachsen. Die Umsatzerlöse für 9M/18 fielen etwa wie erwartet aus und

stiegen um 74% auf EUR9,3 Mio. (FBe: EUR9,4 Mio.; 9M/17: EUR5,3 Mio.). Das

berichtete sowie das um nicht zahlungswirksame Positionen bereinigte EBITDA

betrugen jedoch EUR136T bzw. EUR461T. Beide lagen damit unter unserer Schätzung

von EUR552T (9M/17 bereinigt: EUR-1,7 Mio.). Das berichtete und das bereinigte

EBIT lagen ebenfalls unter unseren Erwartungen. Das um sonstige, nicht

zahlungswirksame Posten bereinigte EBIT betrug EUR-1,3 Mio. (FBe: EUR-0,7 Mio.;

9M/17 bereinigt: EUR-2,6 Mio.). Wir hatten angenommen, dass das Ergebnis von

Expedeon in Q3/18 von der Konsolidierung der TGR-Akquisition stärker

profitieren würde (Q3/18 war das erste vollständige Konsolidierungsquartal

für die TGR). Wir haben unsere FY/18E - FY/21E-Gewinnprognosen angepasst,

um die Kostenstruktur nach der Akquisition aus Q3/18 zu berücksichtigen.

Unsere neuen ausgewiesenen GJ/18 sowie die bereinigten EBITDA-Prognosen in

Höhe von EUR0,4 Mio. bzw. EUR1,0 Mio. (bisher: EUR1,1 Mio.) entsprechen der

Unternehmens-Guidance eines positiven EBITDA im GJ/18. Basierend auf

unserem aktualisierten DCF-Modell erreichen wir ein neues Kursziel von

EUR2,55 (bisher: EUR2,65). Unsere Empfehlung bleibt Kaufen.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17365.pdf

