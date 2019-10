Original-Research: Expedeon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: Expedeon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Expedeon AG

Unternehmen: Expedeon AG

ISIN: DE000A2YN801

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 14.10.2019

Kursziel: 2,20 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Expedeon AG

(ISIN: DE000A2YN801).



Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating

and maintained his EUR 2.20 price target.

Abstract:

Expedeon AG published H1/19 results. Revenues for H1/19 came in as expected

and increased by 31% to EUR7.4m (FBe: EUR7.5m; H1/18: EUR5.6m). Reported EBITDA

amounted to EUR274k, below our estimate of EUR800k. However, this position was

affected by non-cash expenses of EUR812k related to the revaluation of

earn-outs for the TGR acquisition. This revaluation was chiefly driven by

the recovery of Expedeon's share price during H1/19. We note that in Q4/18

the company had booked a non-cash income of about EUR1.0m from the

revaluation of acquisition earn-outs due to Expedeon's share price

weakness. H1/19 EBITDA adjusted for non-cash items (earn-outs revaluations

and share option charges) amounted to EUR1.2m and was above our estimate of

EUR1.0m (H1/18 adj.: EUR0.2m). Following these overall positive results, we

view the company on track to achieve its guidance for 2019 of double digit

growth and an adjusted EBITDA higher than EUR2.0m. Based on unchanged

estimates, we reiterate our Buy rating and EUR2.20 price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Expedeon AG (ISIN:

DE000A2YN801) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,20.

Zusammenfassung:

Die Expedeon AG hat ihre Halbjahresergebnisse veröffentlicht. Die

Umsatzerlöse stiegen erwartungsgemäß um 31% auf EUR7,4 Mio. (FBe: EUR7,5 Mio.;

H1/18: EUR5,6 Mio.). Das berichtete EBITDA belief sich auf EUR274T und lag

damit unter unserer Schätzung von EUR800T. Diese Position wurde jedoch durch

nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von EUR812T im Zusammenhang mit

der Neubewertung von Earn-Outs für die TGR-Akquisition beeinflusst. Diese

Neubewertung war hauptsächlich auf die Erholung des Aktienkurses von

Expedeon in H1/19 zurückzuführen. Wir weisen darauf hin, dass das

Unternehmen im Q4/18 einen nicht zahlungswirksamen Ertrag von rund EUR1,0

Mio. aus der Neubewertung von Akquisitions-Earn-Outs aufgrund der

Kursschwäche von Expedeon verbucht hatte. Das um nicht zahlungswirksame

Posten (Earn-Out-Neubewertungen und Aufwendungen für Aktienoptionen)

bereinigte EBITDA des ersten Halbjahres 2019 betrug EUR1,2 Mio. und lag über

unserer Schätzung von EUR1,0 Mio. (H1/18 bereinigt: EUR0,2 Mio.). Nach diesen

insgesamt positiven Ergebnissen sehen wir das Unternehmen auf einem guten

Weg, seine Prognose für 2019 mit einem zweistelligen Wachstum und einem

bereinigten EBITDA von mehr als EUR2,0 Mio. zu erreichen. Basierend auf

unveränderten Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser

Kursziel von EUR2,20.

