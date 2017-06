Original-Research: Ergomed plc (von GBC AG): Kaufen

^

Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,39 EUR

Das GJ 2016 verlief abermals sehr erfolgreich für die Ergomed und wir haben die aktuellen Zahlen zum Anlass genommen um unsere Prognose anzupassen.



Die Umsatzerlöse konnten um 30,1% auf 39,23 Mio. £ (VJ: 30,18 Mio. £) gesteigert werden. Ein besonders großer Wachstumstreiber war wiederholt das Segment DS&MI (Drug Safety & Medical Information Services), welches sich um 62,7% auf 13,46 Mio. £ wuchs (VJ: 8,27 Mio. £). Aber auch das Segment CRS (Clinical Research Services) lieferte mit 25,78 Mio. £ und 17,7% Wachstum einen wichtigen Wachstumsbeitrag.

Ergebnisseitig reduzierte sich das EBITDA auf 1,63 Mio. £ (VJ: 2,79). Jedoch erreichte das bereinigte EBITDA mit 3,0 Mio. £ nahezu das Vorjahresniveau von 3,4 Mio. £. Bereinigt wurden hier insbesondere Einmaleffekte aus den getätigten Akquisitionen sowie den F&E-Aufwendungen aus der Haemostatix-Übernahme.

Die Margenentwicklung wird insbesondere deutlich bei einer Betrachtung auf Segmentebene. Im Segment CRS, welches die Auftragsforschung durchführt, reduzierte sich die Marge von 5,3% (2015) auf 0,8% (2016). Hintergrund dieser Entwicklung ist zum einen, dass im Segment CRS ein Großteil operativen Kosten verbucht werden und sich somit die Marge weiter reduziert. Zum anderen wurden zunehmend klinische Studien für Co- Development Partner durchgeführt. Im Gegensatz hierzu erhöhte sich die EBITDA-Marge im Segment DS&MI weiter von 25,4% (2015) auf 26,6% (2016). Dies führte mit dem gestiegenen Segmentumsatz zu einem EBITDA-Beitrag von 3,59 Mio. £ (VJ: 2,10 Mio. £). Der Grund für diese deutliche positive Entwicklung im Bereich DS&MI ist die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sowie der hohen Anteil an wiederkehrenden Erlösen.

Ergomed konnte sich in den letzten Jahren sehr dynamischen entwickeln und erreichte ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 37,4% über die letzten drei Geschäftsjahre. Zudem operiert das Unternehmen in sehr dynamischen Märkten und gewinnt Marktanteile im Bereich CRS und Pharmakovigilanz. Wir erwarten, dass der Umsatz im GJ 2017 48,75 Mio. £ erreichen wird und im Folgejahr 2018 Umsätze von 55,44 Mio. £ erreicht werden.

Ergebnisseitig rechnen wir mit einer sukzessiven Margenausweitung im Segment DS&MI auf 28,0% (2017) bzw. 29% (2018). Gleichsam erwarten wir, dass das Segment CRS weiterhin durch die operativen Kosten und durch das Co- und Development Portfolio weiter belastet sein wird und gehen von einer 1,0%igen EBITDA-Marge aus.

Insgesamt hat die Ergomed ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zu verzeichnen. Die Umsatzerlöse konnten abermals signifikant gesteigert wer- den und die Margenentwicklung ist insbesondere durch Einmaleffekte aus den Akquisitionen geprägt. Langfristig erwarten wir durch die Margen-ausweitung im Bereich Pharmakovigilanz weitere deutliche Ergebnissteigerungen. Darüber hinaus liefert das Co- und Development-Portfolio im Erfolgsfall sehr hohe potentielle Ergebnisbeiträge, welche den Marktwert der Ergomed signifikant steigern sollten. Auf Basis unserer Sum-of-the-Parts Analyse bewerten wir das Service-Segment (CRS+DS&MI) mit 59,37 Mio. £ und das Co- und Development mit 60,61 Mio. £. In Summe liegen wir somit bei 119,38 Mio. £ bzw. 2,96 £ je Aktie. Auf Basis des aktuellen Wechselkurses ergibt sich ein Kursziel von 3,39 EUR bzw. ein Upside-Potenzial 49,3% (2,27 EUR Xetra, 01.06.17). Somit vergeben wir wiederholt das Rating Kaufen.

