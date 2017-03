Original-Research: Ergomed plc (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Ergomed plc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Ergomed plc

Unternehmen: Ergomed plc ISIN: GB00BN7ZCY67

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,43 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger

Beginn der Phase-IIb-Studie für PeproStat; Top-Line-Ergebnisse werden im ersten Quartal 2018 erwartet - Kursziel auf 3,43 EUR erhöht - Rating bleibt KAUFEN

Am 20.03.2017 hat Ergomed PLC veröffentlicht, dass eine klinische Studie Phase-IIb für PeproStat gestartet wird.



PeproStat ist ein Produkt zur Blutungsstillung und wird von Haemostatix, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Ergomed PLC, entwickelt.

Die britischen Zulassungsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) genehmigte den Start einer Phase-IIb-Proof-of-Concept-Studie für PeproStat. Das innovative Produkt zur Blutungskontolle während Operationen soll signifikante Vorteile gegenüber den bereits auf den Markt befindlichen Produkten aufweisen. Neben der geringeren Vorbereitungszeit und der höheren Wirksamkeit kann PeproStat durch den synthetischen Herstellungsprozess viele Nachteile der gegenwärtig eingesetzten Produkte eliminieren. So werden andere Produkte auf Basis von menschlichen oder tierischen Blut produziert, was viele Nachteile mit sich bringt. Zum einen können Krankheiten mit übertragen werden und zum anderen ist die Zulieferkette deutlich schwieriger aufrecht zu erhalten. Aufgrund dieser Vorteile von PeproStat plant Ergomed mit der Produkteinführung einen bedeuteten Marktanteil gewinnen zu können. Gegenwärtig wird der Gesamtmarkt für Blutgerinnungsprodukte weltweit auf 2,5 Mrd. USD geschätzt.

Das primäre Studienziel der randomisierten plazebokontrollierten doppelt verblindeten Phase-II-Studie wird die Untersuchung der Wirksamkeit von PeproStat bei der Kontrolle von Blutungen während Operationen sein. Durchgeführt wird die Studie an 120 Patienten an bis zu 30 Studienzentren und die Top-Line-Ergebnisse werden im ersten Quartal 2018 erwartet.

Neben PeproStat wird von Haemostatix auch ReadyFlow entwickelt. Readyflow basiert auf dem gleichen Wirkungsmechanismus wie PeproStat, jedoch befindet sich das Produkt noch in der präklinischen Entwicklung und soll zur Behandlung von schwer zu erreichenden Stellen genutzt werden.

Vor dem Hintergrund des kontinuierlichen Fortschritts der Produktentwicklung von PeproStat und der zunehmenden Eintrittswahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Markteinführung, heben wir das Kursziel von 3,41 EUR je Aktie auf 3,43 EUR je Aktie an. Bei einem gegenwärtigen Aktienkurs der Ergomed PLC von 2,31 EUR je Aktie ergibt sich ein signifikantes Upside-Potenzial und somit vergeben wir unverändert das Rating KAUFEN.

