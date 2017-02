Original-Research: Ergomed plc (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: Ergomed plc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Ergomed plc

Unternehmen: Ergomed plc ISIN: GB00BN7ZCY67

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,41 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger

Co-Development-Partner Ferrer verzeichnet Erfolge in der Phase-II-Studie von Lorediplon - Kursziel auf 3,41 EUR erhöht - Rating bleibt KAUFEN

Am 06.02.2017 veröffentlichte Ergomed eine Unternehmensmeldung über den Fort-schritt der Phase-II-Studie von Lorediplon.



Lorediplon ist ein Wirkstoff zur Behandlung von Schlafstörungen und wird von Ergomed im Rahmen einer Co-Development Vereinbarung mit dem Unternehmen Ferrer entwickelt. Der Wirkstoff Lorediplon weist auf Grund seiner starken Schlafmitteleigenschaften und einer verlängerten Halbwertzeit in Hinblick auf Durchschlafdauer und Schlafarchitektur der Patienten eine mögliche Überlegenheit gegenüber bisher am Markt befindlichen Produkten auf.

Die veröffentlichten Ergebnisse der Wirksamkeitsstudie zeigen, dass Lorediplon gegenüber einem Placebo eine hohe statistisch signifikante Verbesserung der Wachzeit nach dem ersten Einschlafen ('Wake after sleep onset' - WASO) hat. Dies deutet darauf hin, dass der Wirkstoff gerade das größte Problem von Patienten mit Schlafstörungen, das Durchschlafen über die ganze Nacht hindurch, wirksam adressieren könnte. Weiterhin konnte eine deutliche Verbesserung der WASO in der zweiten Nachthälfte gegenüber dem Marktführer in dieser Indikation (Zolpidem) gezeigt werden. Beide getesteten Dosierungsstufen von Lorediplon (5 und 10 mg) waren gut verträglich und zeigten nur ein geringes Auftreten von behandlungsbedingten Nebenwirkungen. Diese positiven Ergebnisse bedeuten zum einen, dass das Produkt sich auf gutem Weg zur Phase-III-Studie befindet und zum anderen, dass Ergomed mit 20 Jahren Erfahrungen in der Durchführung von klinischen Studien äußerst effektiv und zeitnah die Programme für ihre Partner umsetzen kann.

Ergomed bietet Unternehmen mit besonders erfolgversprechenden Produkten wie z.B. Lorediplon im Rahmen der Co-Developments Vereinbarungen an, einen Teil der Ent-wicklungskosten zu übernehmen. Im Gegenzug erhält Ergomed Umsatzbeteiligungen oder Anteile an den Unternehmen. Diese Regelung ermöglicht Ergomed eine risikoarme Erfolgsbeteiligung bei der hauptsächlich Opportunitätskosten anfallen und im Gegenzug kann Ergomed an den extrem hohen potentiellen Marktwerten der neuen Produkte partizipieren.

Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Produkteinführung haben wir auf Basis von Marktstudien (Clinical Development Success Rates 2006-2015) die durchschnittlichen Größenordnungen für das Erreichen der Marktreife für Medikamente in den einzelnen Phasen zu Grunde gelegt. Diese werden mit dem zu erwartenden Anteil an den Erlösen für Ergomed multipliziert und vom Jahr der erwarteten Markteinführung aus diskontiert (Siehe Research-Studie vom 13.09.2016).

Im Rahmen der äußerst erfolgreichen Wirksamkeitsstudie öffnen sich auch weitere mögliche Entwicklungskooperationen. Neben der asiatischen Entwicklungskooperation mit Ildong Pharmaceutical, könnte Ferrer seine Entwicklungsaktivitäten in einem sehr wahrscheinlichen Szenario nun auch auf weitere Partnerschaften ausweiten, zum Beispiel für den wichtigen US- amerikanischen Markt. Derartige Kooperationen könnten schon frühzeitig deutlich finanzielle Erfolge für Ergomed bedeuten. Neben diesem signifikanten Erfolgsanteil für Ergomed haben wir unsere Bewertung der Co- Development Pipeline den aktuellen Wechselkursen ($/£/EUR) angepasst. Dementsprechend erhört sich der faire Wert von Ergomed auf 123,98 Mio. £ bzw. 143,88 Mio. EUR. Folglich bewerten wir Ergomed zu 2,94 £ je Aktie bzw. 3,41 EUR je Aktie.

Die erfolgreiche Wirksamkeitsstudie von Lorediplon zeigt, dass Ergomed sehr erfolgversprechende Produkte in der Co-Development-Pipeline hat. Mögliche vor-zeitige Auslizenzierungen von Lorediplon würden Ergomed signifikante Erfolgsbe-teiligungen zusichern. Daher und durch eine Anpassung der aktuellen Wechsel-kurse erhöhen wir den fairen Wert von Ergomed auf 3,41 EUR je Aktie. Das Rating bleibt KAUFEN.

