Original-Research: Epigenomics AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: Epigenomics AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Epigenomics AG

Unternehmen: Epigenomics AG

ISIN: DE000A11QW50

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.04.2018

Kursziel: EUR7,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Epigenomics

AG (ISIN: DE000A11QW50).



Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating

and decreased the price target from EUR 7.30 to EUR 7.10.

Abstract:

The Epigenomics share price is currently experiencing a renewed bout of

weakness caused in part by overall market jitters but also by uncertainty

surrounding reimbursement of Epi proColon. Management stated in late 2017

that its best estimate with regard to increased clarity on reimbursement

coverage for Epi proColon was 'by year-end or early 2018'. We believe that

this statement was based on the expectation of near-term inclusion of Epi

proColon in the guidelines of one of the cancer screening guideline issuing

societies. We gather that there is currently a lively debate within the

guideline issuing societies as to whether the recommended age from which

regular colorectal cancer screening takes place should be lowered from 50

years to 45 years. This may account for the delay. We believe that clarity

on reimbursement of Epi proColon will be forthcoming by the end of June. We

maintain our Buy recommendation but lower the price target to EUR7.10

(previously: EUR7.30) to reflect a move in the EURUSD exchange rate

underlying our model from 1.10 to 1.20.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Epigenomics AG

(ISIN: DE000A11QW50) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 7,30 auf EUR 7,10.

Zusammenfassung:

Der Epigenomics-Aktienkurs befindet sich derzeit in einer erneuten

Schwächephase, die teilweise durch die allgemeine Nervosität am Markt, aber

auch durch die Ungewissheit bezüglich der Rückerstattung von Epi proColon

verursacht wird. Das Management gab Ende 2017 an, dass die bestmögliche

Schätzung hinsichtlich der erhöhten Klarheit bei der Rückerstattung für Epi

proColon 'zum Jahresende oder Anfang 2018' sei. Wir sind der Meinung, dass

diese Aussage auf der Erwartung basierte, dass eine kurzfristige Aufnahme

Epi proColons in die Empfehlungen der Gesellschaften, die Leitlinien zur

Krebsvorsorge ausstellen, erfolgen würde. Wir stellen fest, dass innerhalb

dieser Gesellschaften derzeit eine lebhafte Debatte darüber geführt wird,

ob das empfohlene Alter, ab dem eine regelmäßige Darmkrebsvorsorge

durchgeführt wird, von 50 auf 45 Jahre gesenkt werden sollte. Dies kann für

die Verzögerung verantwortlich sein. Wir gehen davon aus, dass bis Ende

Juni Klarheit über die Erstattung von Epi proColon besteht. Wir halten an

unserer Kaufempfehlung fest, senken aber das Kursziel auf EUR7,10 (vorher:

EUR7,30), um eine Änderung des EURUSD-Wechselkurses, der unserem Modell

zugrunde liegt, von 1,10 auf 1,20 zu reflektieren.

