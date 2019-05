Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "Energiekontor":

^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.05.2019

Kursziel: 22,90 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 24.05.2016: Hochstufung von Add auf Buy

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 22,70 auf

EUR 22,90.

Zusammenfassung:

Am 15. Mai veröffentlichte Energiekontor ihren Zwischenbericht für Q1/19,

der einen qualitativen Überblick über die Geschäftsentwicklung gibt. Das

spektakulärste Ereignis im ersten Quartal war die Unterzeichnung eines

Stromabnahmevertrags (Power Purchase Agreement, PPA) mit der EnBW über

einen 85 MW-Solarpark, der im Jahr 2020 in Ostdeutschland errichtet wird.

Sowohl die Stromerzeugung als auch die Projektentwicklung haben sich

planmäßig entwickelt. Dank eines 8 MW-Windparks in Großbritannien erhöhte

sich das Eigenstromportfolio auf 287 MW. Energiekontor nahm an den ersten

vier deutschen Wind- und Solarausschreibungen teil und erhielt Zuschläge

für Projekte mit einer geplanten Gesamtkapazität von rd. 34 MW (zwei

Windprojekte mit insgesamt 22,5 MW und zwei Solarprojekte mit insgesamt

11,1 MW). Das Management bekräftigte seine Prognose für 2019 (Konzern-EBT

leicht über dem Niveau von 2018 von EUR9,6 Mio.). Eine aktualisierte Sum of

the Parts-Bewertung ergibt ein leicht höheres Kursziel von EUR22,90 (bisher:

EUR22,70). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 22.70 to

EUR 22.90.

Abstract:

On 15 May, Energiekontor published its interim status report for Q1/19,

which gives a qualitative update on business development. The most

spectacular Q1 event was the signature of a power purchase agreement (PPA)

with EnBW for an 85 MW solar park to be built in 2020 in eastern Germany.

Both power production and project development have developed as scheduled.

The in-house power production portfolio increased to 287 MW thanks to the

addition of an 8 MW wind farm in the UK. Energiekontor participated in the

first four German wind and solar tenders and was awarded projects with a

total planned capacity of ca. 34 MW (two wind projects totalling 22.5 MW

and two solar projects totalling 11.1 MW). Management reiterated 2019

guidance (group EBT moderately above the 2018 level of EUR9.6m). An updated

sum of the parts valuation yields a slightly higher price target of EUR22.90

(previously: EUR22.70). We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/18107.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°