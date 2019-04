Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "Energiekontor":

^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.04.2019

Kursziel: 22,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 24.05.2016: Hochstufung von Add auf Buy

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 23,00 auf EUR

22,70.

Zusammenfassung:

Die Zahlen von Energiekontor für das Jahr 2018 entsprachen weitgehend

unseren Prognosen. Das EBT betrug EUR9,6 Mio. und lag aufgrund niedrigerer

Zinsaufwendungen über unserer Erwartung. Die Zahlen für 2018 lagen aufgrund

eines schwächeren Projektentwicklungsgeschäfts, das unter dem schrumpfenden

deutschen Markt litt, deutlich unter den Vorjahreswerten. Der

Jahresüberschuss von EUR6,7 Mio. zeigt jedoch, wie gut das Geschäftsmodell

funktioniert. Das schwache Ergebnis des volatilen

Projektentwicklungsgeschäfts wurde durch stabile Erträge aus dem

Stromerzeugungsgeschäft überkompensiert. Energiekontor rechnet für 2019 mit

einem moderat höheren EBT als im Jahr 2018. Für das Jahr 2020 erwartet das

Management deutlich bessere Ergebnisse. Eine aktualisierte Sum of the

parts-Bewertung ergibt ein Kursziel von EUR22,70 (bisher: EUR23,00). Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 23.00 to

EUR 22.70.

Abstract:

Energiekontor's 2018 figures largely corresponded to our forecasts. EBT

amounted to EUR9.6m and was higher than expected due to lower interest

expenses. 2018 numbers were significantly below the previous year's figures

due to a weaker project development business, which suffered from the

shrinking German market. The positive net income of EUR6.7m nevertheless

shows how well the business model works. The weak result of the volatile

project development business was more than compensated for by stable

earnings from the power production business. For 2019, Energiekontor is

guiding towards a moderately higher EBT than in 2018. For 2020, management

expects significantly better results. An updated sum of the parts valuation

yields a EUR22.70 price target (previously: EUR23.00). We reiterate our Buy

rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17825.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°