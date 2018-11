Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 22.11.2018

Kursziel: 23,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 24.05.2016: Hochstufung von Add auf Buy

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Zusammenfassung:

Der 9M-Bericht von Energiekontor enthält ein qualitatives Update der

Entwicklungen der ersten neun Monate, beeinhaltet jedoch keine expliziten

Zahlen. Im dritten Quartal hat das Unternehmen vier deutsche Windparks

offiziell eingeweiht. Zwei deutsche Windparks mit einer Gesamtleistung von

23 MW wurden an Investoren verkauft. In Großbritannien sind zwei Standorte

im Bau, und die Genehmigung eines 48 MW-Projekts in Schottland ist ein

gutes Zeichen für 2019E. Angesichts der etwas langsameren

Projektentwicklung und der niedrigen Visibilität bezüglich der

Ausschreibungen in 2019 in Deutschland haben wir unsere Prognosen für 2018E

und 2019E gesenkt. Unser Sum-of-the-Parts-Modell ergibt ein neues Kursziel

von EUR23,30 (bisher: EUR23,70). Die Aktie bleibt sehr attraktiv bewertet. Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

Abstract:

Energiekontor's 9M report gives a qualitative update on developments in the

first nine months but does not contain explicit figures. In Q3, the company

officially inaugurated four German wind farms. Two German wind farms with a

total capacity of 23 MW were sold to investors. In the UK, two sites are

under construction and approval of a 48 MW project in Scotland bodes well

for 2019E. Given the somewhat slower project development and the low

visibility for the 2019 tenders in Germany, we have lowered our forecasts

for 2018E & 2019E. Our sum-of-the-parts model yields a new price target of

EUR23.30 (previously: EUR23.70). The stock remains very attractively valued. We

reiterate our Buy rating.

