Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.05.2022

Kursziel: 103,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 17.11.2021: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

stuft die Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 105,00 auf

EUR 103,00.

Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat ihren Q1-Zwischenbericht veröffentlicht, der einen

qualitativen Überblick über die Geschäftsentwicklung gibt. Die

Projektentwicklung lief mit 170 MW im Bau auf Hochtouren. Im April

verkaufte EKT ein schottisches 34-MW-Projekt. Die Stromproduktion lag bis

zu 5 % über dem langfristigen Durchschnitt, was auf eine deutlich höhere

Leistung als im letzten Jahr hindeutet. Trotz der Herausforderungen in der

Lieferkette und der Kostensteigerungen geht Energiekontor weiterhin von

einem Gewinnwachstum von 10 bis 20 % im Jahr 2022 aus. Da das Unternehmen

seine Transaktionsstruktur angepasst hat, um die negativen Auswirkungen

möglicher Projektverzögerungen zu minimieren, und von den hohen

Strompreisen profitiert, sehen wir Energiekontor auf dem besten Weg, unsere

EBT-Wachstumsprognose von 15 % für 2022 zu erreichen. Wir glauben, dass die

EKT-Aktie eine gute Absicherung gegen die hohe Marktunsicherheit darstellt,

die durch die russische Invasion in der Ukraine und makroökonomische

Stagflationstendenzen verursacht wird. Es wird dringend mehr Ökostrom

benötigt, um die Abhängigkeit Europas von russischem Gas zu verringern. Das

Geschäftsmodell von Energiekontor ist ziemlich widerstandsfähig, da es die

volatile Entwicklung von Wind- und Solarprojekten mit stabilen Cashflows

aus der Ökostromproduktion kombiniert. Das 'Osterpaket' der Bundesregierung

sieht eine deutliche Beschleunigung des Ausbaus von Wind- und Solarenergie

vor. Energiekontor ist mit ihrer ca. 4.400 MW starken deutschen Wind- und

Solarpipeline bestens gerüstet, um davon zu profitieren. Eine aktualisierte

Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem leicht niedrigeren Kursziel von

EUR103 (vorher: EUR105), da wir die gestiegene Rendite für risikolose Anlagen

berücksichtigt haben. Nach dem jüngsten Kursrückgang stufen wir die Aktie

von 'Hinzufügen' auf 'Kaufen' hoch, da das Aufwärtspotenzial zu unserem

Kursziel nun >25% beträgt.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

upgraded the stock to BUY but decreased the price target from EUR 105.00 to

EUR 103.00.

Abstract:

Energiekontor (EKT) has published its interim status report for Q1/22,

which gives a qualitative update on business development. Project

development moved at full steam ahead with 170 MW under construction. In

April, EKT sold a Scottish 34 MW project. Power production was up to 5%

above the long-term average, which hints at a much higher output than last

year. Despite supply chain challenges and cost increases, Energiekontor is

still guiding towards 10% to 20% earnings growth in 2022. As the company

has adjusted its transaction structure to minimise negative effects from

possible project delays and is benefitting from high power prices, we see

Energiekontor as well on track to reach our 2022 EBT growth forecast of

15%. We believe that EKT is a good hedge against high market uncertainty

caused by the Russian invasion of Ukraine and macroeconomic stagflation

tendencies. More green power is badly needed to reduce Europe's dependence

on Russian gas. Energiekontor's business model is rather resilient, as it

combines volatile wind and solar project development with stable cash flows

from green power production. The German government's 'Easter Package' calls

for a significant acceleration of the expansion of wind and solar power.

Energiekontor, with its ca. 4,400 MW German wind and solar pipeline, is

primed to benefit from this. An updated sum of the parts valuation yields a

slightly lower price target of EUR103 (previously: EUR105), as we have taken

the increased yield for riskless assets into account. Following recent

share price depreciation, we upgrade our rating from Add to Buy, as the

upside potential to our price target is now >25%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24189.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°