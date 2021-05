Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "Energiekontor":

Energiekontor AG

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

14.05.2021

Kursziel: 71 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 31.08.2020: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 70,00 auf

EUR 71,00.

Zusammenfassung:

Am 14. Mai veröffentlichte Energiekontor ihren Zwischenbericht für Q1/21,

der ein qualitatives Update zur Geschäftsentwicklung gibt. In Q1 verkaufte

EKT ein schottisches 50-MW-Projekt, schloss ein PPA für einen

52-MW-Solarpark ab und war bei deutschen Onshore-Wind- und

Solarausschreibungen erfolgreich. Die Bautätigkeit liegt auf einem sehr

hohen Niveau mit 12 Windparks (237 MW) und einem Solarpark (9 MW) im Bau.

Die verschärfte Klimaschutzregulierung in Deutschland, der EU und den USA

dürfte sich positiv auf die mittelfristigen Geschäftsaussichten von

Energiekontor auswirken. Wir sehen das Unternehmen auf einem guten Weg für

ein sehr erfolgreiches Jahr 2021. Energiekontor bestätigte sowohl die 2021-

als auch die mittelfristige Guidance. Eine aktualisierte

Sum-of-the-parts-Bewertung ergibt ein leicht erhöhtes Kursziel von EUR71

(bisher: EUR70). Angesichts eines Aufwärtspotenzials von >25% zu unserem

neuen Kursziel stufen wir die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

upgraded the stock to BUY and increased the price target from EUR 70.00 to

EUR 71.00.

On 14 May, Energiekontor published its interim status report for Q1/21,

which gives a qualitative update on business development. In Q1, EKT sold a

50 MW Scottish project, closed a PPA for a 52 MW solar park, and was

successful in German onshore wind and solar tenders. Construction activity

is at a very high level with 12 wind farms (237 MW) and one solar park (9

MW) under construction. Tougher climate protection regulation in Germany,

the EU, and the US is expected to have a positive impact on Energiekontor's

medium-term business prospects. We believe that the company is on track for

a very successful 2021. Energiekontor confirmed both 2021 and medium-term

guidance. An updated sum-of-the-parts valuation yields a slightly higher

price target of EUR71 (previously: EUR70). Given upside of >25% to our new

price target, we upgrade the stock from Add to Buy.

