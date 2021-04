Weitere Suchergebnisse zu "Energiekontor":

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 21.04.2021

Kursziel: 70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 31.08.2020: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 66,00 auf

EUR 70,00.

Zusammenfassung:

Der Geschäftsbericht 2020 von Energiekontor blickt nicht nur auf das

erfolgreichste Jahr seit 2016 zurück, sondern weist auch auf ein deutliches

Wachstum in den kommenden Jahren hin (+10-20% p.a.). Zum ersten Mal hat EKT

eine detaillierte Tabelle ihrer Projekt-Pipeline veröffentlicht. 2020

dürfte in Bezug auf die Pipeline-Entwicklung das erfolgreichste Jahr von

Energiekontor gewesen sein. Die Pipeline (ohne US-Projekte) stieg um 44%

auf 6,0 GW. Spätphasenprojekte (Phase 5: Finanzierungsabschluss / im Bau),

die ein guter Indikator für das Ergebnis im laufenden und im nächsten Jahr

sind, stiegen um 80 MW (+229%) auf 115 MW. Energiekontor steht aus unserer

Sicht am Beginn einer nachhaltigen Wachstumsphase. Der Verkauf von zwei

schottischen Windprojekten (63 MW) und einem deutschen Solarpark (9 MW) war

ein hervorragender Jahresbeginn. Wir haben unsere Prognosen angehoben und

unsere Segment-DCF-Modelle aktualisiert, was zu einer Sum of the

Parts-Bewertung von EUR70 (zuvor: EUR66) führt. Wir bestätigen unsere

Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 66.00 to

EUR 70.00.

Abstract:

Energiekontor's 2020 annual report not only looks back on the most

successful year since 2016, it also guides towards significant growth in

coming years (+10-20% p.a.). For the first time, EKT has published a

detailed table of its project pipeline. We believe that 2020 was probably

Energiekontor's most successful year in terms of pipeline development. The

pipeline (without US projects) increased by 44% to 6.0 GW. Late-stage

projects (phase 5: financial close / under construction), which are a good

indicator for earnings in the current and next year, rose by 80 MW (+229%)

to 115 MW. In our view, Energiekontor is at the beginning of a sustained

growth phase. The sale of two Scottish wind projects (63 MW) and a German

solar park (9 MW) marked an excellent start to the year. We have raised our

forecasts and updated our segment DCF models yielding a sum-of-the-parts

valuation of EUR70 (previously: EUR66). We confirm our Add recommendation.

