Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzuf...

Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 27.04.2021

Kursziel: 26,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.02.2021: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:

DE000A255G02) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 41,70 auf EUR 26,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat ihren ersten Jahresbericht seit dem Betreten des Börsenparketts

im letzten Jahr veröffentlicht. Trotz Pandemie hat das Unternehmen seinen

Umsatz 2020 mehr als verdoppelt. Das EBIT fiel besser als erwartet aus

(EUR-3,5 Mio. versus FBe: EUR-5,4 Mio., da Eigenleistungen aktiviert wurden. Im

letzten halben Jahr hat Enapter die Grundlage für den Einstieg in die

industrielle Massenproduktion von standardisierten Elektrolyseuren gelegt.

Eine erste Barkapitalerhöhung (EUR6 Mio.) wurde im November erfolgreich

platziert, eine weitere (EUR18 Mio.) im März. Darüber hinaus hat Enapter

einen geeigneten Standort (Saerbeck bei Münster in Deutschland) für die

Massenproduktionsstätte, die eine Kapazität von 100.000 Einheiten p.a.

erreichen soll, ausgewählt. Dieses Jahr ist Baubeginn und ab 2023 sollen

die ersten Elektrolyseure von dort ausgeliefert werden. Gleichzeitig

erweitert Enapter ihre Produktion in Italien deutlich. Dank der sehr hohen

Nachfrage und der Erhöhung der italienischen Produktionskapazität sehen wir

die Umsatzguidance für 2021 von EUR9,3 Mio. als realistisch an und bestätigen

unsere Umsatzprognose. Wir bewerten das Unternehmen weiterhin auf Basis

eines Peergoupvergleichs und eines DCF-Modells, die beide hälftig in unsere

Bewertung einfließen. Unsere Bewertung führt aufgrund des deutlich

gesunkenen Peergroup-EV/Umsatz-Multiplikators zu einem niedrigeren Kursziel

von EUR26,00 (bisher: EUR41,70). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG

(ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD

rating and decreased the price target from EUR 41.70 to EUR 26.00.

Abstract:

Enapter has published its first annual report since its stock market

listing last year. Despite the pandemic, the company more than doubled its

sales in 2020. EBIT was better than expected (EUR-3.5m vs FBe: EUR-5.4m) due to

capitalised own work. In the past six months, Enapter has laid the

foundation for the start of mass production of standardised electrolysers.

A first capital increase (EUR6m) was successfully placed in November, and

another (EUR18m) in March. In addition, Enapter has chosen a suitable

location (Saerbeck near Münster in Germany) for the mass production

facility, which will have a capacity of 100,000 units p.a. Construction of

the facility starts this year and we expect it to deliver its first

electrolysers in 2023. At the same time, Enapter is significantly expanding

its production in Italy. Thanks to very high demand and the increase in

Italian production capacity, we believe that sales guidance of EUR9.3m for

2021 is realistic and confirm our sales forecast. We continue to value the

company on the basis of a peer group comparison and a DCF model, and weight

both at 50%. Due to the significantly lower peer group EV/sales multiple,

our valuation yields a lower target price of EUR26.00 (previously: EUR41.70).

We confirm our Add recommendation.

°