Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 02.06.2022

Kursziel: 30,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:

DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 29,00 auf EUR 30,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat mit Johnson Matthey (JM) eine strategische Partnerschaft

abgeschlossen zur gemeinsamen Forschung und Entwicklung für

fortschrittliche Materialien und Komponenten für die AEM-Elektrolyse.

Gleichzeitig investiert Johnson Matthey im Rahmen der gegenwärtig laufenden

Kapitalerhöhung EUR20 Mio. in Enapter und wird mit einem Anteil von zukünftig

ca. 4% an Enapter ein strategischer Investor. Wir sehen die Beteiligung von

Johnson Matthey als Ritterschlag für Enapter, da JM ein global führendes

Unternehmen für nachhaltige Technologien und insbesondere ein ausgewiesener

Experte für Membranen und Membran-Elektroden-Einheiten für

Wasserstoffbrennstoffzellen und Elektrolyseure ist. Zusammen mit der im

April platzierten EUR30 Mio.-Tranche hat Enapter bislang insgesamt EUR50 Mio.

eingeworben und verfügt damit über ausreichend Eigenkapital, um den Bau der

Elektrolyseurfabrik voranzutreiben. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt

ein Kursziel von EUR30 (bisher: EUR29). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG

(ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 29.00 to EUR 30.00.

Abstract:

Enapter has entered into a strategic partnership with Johnson Matthey (JM)

for joint research and development for advanced materials and components

for AEM electrolysis. At the same time, Johnson Matthey is investing EUR20m

in Enapter as part of the capital increase currently underway and will

become a strategic investor with a future stake of approximately 4% in

Enapter. We see Johnson Matthey's investment as an accolade for Enapter, as

JM is a global leader in sustainable technologies and in particular a

proven expert in membranes and membrane electrode assemblies for hydrogen

fuel cells and electrolysers. Together with the EUR30m tranche placed in

April, Enapter has so far raised a total of EUR50m and thus has sufficient

equity to move forward with the construction of its electrolyser plant. An

updated DCF model yields a target price of EUR30 (previously: EUR29). We

confirm our Buy recommendation.

