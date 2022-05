Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 06.05.2022

Kursziel: 29,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:

DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 24,00 auf EUR 29,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat ihren Jahresbericht 2021 vorgelegt. Die endgültigen Zahlen

entsprechen im Wesentlichen den vorläufig berichteten. Der russische

Angriffskrieg auf die Ukraine hat den Erdgaspreis weiter in die Höhe

schießen lassen und verteuert damit die Herstellung von auf Erdgas

basierendem grauen Wasserstoff enorm. Zwar sind auch die Strompreise stark

gestiegen, die Kosten für Wind- und Solarstrom bleiben aber auf niedrigem

Niveau. Die Wettbewerbsfähigkeit von direkt aus Wind und Sonne gewonnenem

Wasserstoff hat sich damit deutlich verbessert. Hinzu kommt, dass grüner

Wasserstoff jetzt auch aus geopolitischen Gründen (weg vom russischen

Erdgas) starke Unterstützung erfährt. Wir erwarten daher einen

beschleunigten Kapazitätsausbau bei Enapter und erhöhen unsere

mittelfristigen Schätzungen. Unsere ab jetzt nur noch auf einem DCF-Modell

beruhende Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR29 (bisher: EUR24). Wir

bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG

(ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 24.00 to EUR 29.00.

Abstract:

Enapter has presented its 2021 annual report. The final figures largely

match preliminary numbers. The Russian invasion of Ukraine has caused the

price of natural gas to skyrocket further, making the production of natural

gas-based grey hydrogen much more expensive. Although electricity prices

have also risen sharply, the cost of wind and solar power remains at a low

level. The competitiveness of green hydrogen produced directly from wind

and solar power has thus improved significantly. In addition, green

hydrogen is now also receiving strong support for geopolitical reasons

(migration away from Russian natural gas). We therefore expect an

accelerated capacity expansion at Enapter and raise our medium-term

forecasts. Our valuation, from now on based only on a DCF model, yields a

new price target of EUR29 (previously: EUR24). We confirm our Buy

recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24043.pdf

