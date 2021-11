Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 11.11.2021

Kursziel: 46 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Zusammenfassung:

Die Enapter AG hat ca. 1,3 Mio. neue Aktien ausgegeben und erzielt damit

einen Bruttoerlös von EUR30 Mio. Mit der erfolgreichen und vollständigen

Platzierung der Aktien ist der finanzielle Grundstein für die Errichtung

der Elektrolyseurfabrik in Saerbeck in Deutschland gelegt. Wir gehen davon

aus, dass die noch fehlenden Mittel für die Errichtung der

Massenproduktionsstätte (Investitionskosten: ca. EUR100 Mio.) über Zuschüsse

und Fremdkapital aufgebracht werden. Da wir eine Kapitalerhöhung in

ähnlicher Größenordnung bereits in unserer Planung abgebildet hatten,

ändert sich wenig an unserem DCF-Modell. Wir bewerten das Unternehmen

weiterhin auf Basis des DCF-Modells und eines Peergoupvergleichs, die beide

hälftig in unsere Bewertung einfließen. Die deutlich höhere

Peergroup-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR46 (bisher: EUR34).

Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG

(ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 34.00 to EUR 46.00.

Abstract:

Enapter AG has issued approximately 1.3m new shares, raising gross proceeds

of EUR30m. With the successful placement of the shares, the financial

foundation for the construction of the electrolyser production site in

Saerbeck, Germany, has been laid. We believe that the remaining funds for

the construction of the mass production factory (capital expenditure:

approx. EUR100m) will be raised through grants and debt. As we have already

reflected a capital increase of a similar magnitude in our modelling, there

is little change to our DCF model. We continue to value the company on the

basis of the DCF model and a peer group comparison and weight both at 50%.

The significantly higher peer group valuation yields a new price target of

EUR46 (previously: EUR34). We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23067.pdf

