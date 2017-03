Original-Research: EYEMAXX Real Estate AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: EYEMAXX Real Estate AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu EYEMAXX Real Estate AG

Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG ISIN: DE000A0V9L94

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 15,00 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2016/2017 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Emission einer weiteren Wandelanleihe mit einem Volumen in Höhe von 20,38 Mio.



EUR geplant; Projektfinanzierung im Fokus; Wandlungspreis unterhalb des aktuellen Aktienkurses

Nachdem die EYEMAXX Real Estate AG im Dezember 2016 bereits eine Wandelanleihe mit einem Volumen in Höhe von 4,19 Mio. EUR erfolgreich platzieren konnte, befindet sich derzeit eine zweite, größere Wandelanleihe mit einem geplanten Volumen in Höhe von 20,38 Mio. EUR in der Emissionsphase. Bei einem im Vergleich zur ersten Wandelanleihe identischen Zinskupon in Höhe von 4,5 % p.a. (halbjährliche Zahlweise) soll die Emission im Rahmen eines Bezugsangebotes für die Altaktionäre sowie für die Inhaber der im vergangenen Geschäftsjahr emittierten EYEMAXX-Wandelanleihe 2016/2019 erfolgen.

Es ist geplant, die Anleihemittel zur Finanzierung der derzeit umfangreichen Projektpipeline sowie für darüber hinaus gehende Immobilienentwicklungen heranzuziehen Die EYEMAXX AG verfügt derzeit über eine in den kommenden Geschäftsjahren zu realisierende Projektpipeline von über 400 Mio. EUR. Zwar erfolgt in aller Regel eine Veräußerung der Projekte vor bzw. in der Frühphase der Realisierung, der Liquiditätszugang findet jedoch typischerweise bei Projektübergabe statt. Die emittierten Unternehmensanleihen sowie Wandelanleihen dienen dabei der Vorfinanzierung des Eigenkapitalanteils auf Ebene der Projektgesellschaften. Bei einem Eigenkapitalanteil von 20-30 % lässt sich mit dem geplanten Emissionsvolumen in Höhe von 20,38 Mio. EUR gemäß unseren Berechnungen ein Gesamtprojektvolumen in Höhe von bis zu 100 Mio. EUR vorfinanzieren.

Der Wandlungspreis der Wandelanleihe in Höhe von 11,89 EUR je Aktie liegt sogar leicht unterhalb des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 12,07 EUR (XETRA; 27.03.2017; Schlusskurs). Im Marktvergleich ist dies eine Besonderheit, da der Wandlungspreis meist oberhalb des Aktienkureses zum Emissionszeitpunkt festgelegt wird. Somit ist die Ausstattung sehr attraktiv gewählt.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells (siehe Researchstudie vom 13.03.17) haben wir unter Einbezug der umfangreichen Projektpipeline ein Kursziel in Höhe von 15,00 EUR je Aktie (unverwässert) ermittelt. Das auf Grundlage des geplanten Wandlungskurses vorhandene Upsidepotenzial beläuft sich zum von uns ermittelten Kursziel auf 26,2%.

