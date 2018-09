Original-Research: ENERGIEKONTOR AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ENERGIEKONTOR AG

Unternehmen: ENERGIEKONTOR AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 05.09.2018

Kursziel: 23.70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 23,70.

Zusammenfassung:

Energiekontor berichtete ein H1-EBIT, das unsere Prognose übertroffen hat

und nur leicht unter dem Vorjahresniveau lag. Das Geschäftsmodell von

Energiekontor kombiniert das volatile Projektgeschäft mit dem stetigen

Stromproduktionsgeschäft. Dank verbesserter Windbedingungen leistete

letzteres einen signifikanten Beitrag zum EBIT der Gruppe. Das Management

hat die Guidance bestätigt (EBT unterhalb des Vorjahres). Energiekontor hat

zuletzt die Genehmigung für einen großen (bis zu 48 MW) schottischen

Windpark erhalten. Das unterstützt unsere Sicht, dass das Geschäft nächstes

Jahr deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Wir behalten unsere Prognose für das

laufende Jahr bei und bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von

EUR23,70.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and maintained his EUR 23.70 price target.

Abstract:

Energiekontor reported H1 EBIT ahead of our forecast and only slightly

below the previous year's level. Energiekontor's business model combines

the volatile project business with the steady power production business.

Thanks to improved wind conditions the latter contributed significantly to

group EBIT in H1/18. Management reiterated guidance (lower EBT than in the

previous year). Energiekontor recently received approval for a large (up to

48 MW) Scottish wind farm. This supports our view that business will pick

up significantly next year. We stick to our full-year forecast and confirm

our Buy rating and EUR23.70 price target.

