Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC (von First Berlin Equity Researc...

Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Gas & Oil PLC

Unternehmen: Diversified Gas & Oil PLC

ISIN: GB00BYX7JT74

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.03.2021

Kursziel: GBp140

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

Auf abgesicherter Umsatzbasis erreichte die bereinigte EBITDA-Marge von

DGOC für 2020 ein Post-IPO 2017-Hoch von 54,3% und lag das dritte Jahr in

Folge über 50%. Dies ist eine sehr starke Leistung, insbesondere angesichts

des durchschnittlichen Abwicklungspreises von Erdgas beim NYMEX Henry Hub

(Erdgas hat seit dem Börsengang jedes Jahr über 90% des Volumens

ausgemacht) von USD2,08 / MMBtu im Jahr 2020, der 33% und 21% unter dem

Niveau von 2018 bzw.



2019 lag. Das abgesicherte bereinigte EBITDA hat sich

in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt, da Akquisitionen zu einer

Senkung der Stückkosten um 19% beigetragen haben und das

Absicherungsprogramm des Unternehmens (im Jahr 2020 wurden 90% der

Gasproduktion abgedeckt) die Auswirkungen der Rohstoffpreisschwäche

erheblich verringert hat. Die Produktion aus den Bohrlöchern der DGOC nimmt

im Laufe der Zeit natürlich ab, und das Unternehmen muss weiterhin

Akquisitionen tätigen, um die Produktion voranzutreiben. Im Jahr 2020 ging

die Produktion auf vergleichbarer Basis um 7% zurück. Der Cashflow der DGOC

reicht jedoch leicht aus, um das Produktionswachstum aufrechtzuerhalten.

Unter Berücksichtigung eines Akquisitionsmultiplikators von 4,0x EBITDA (am

oberen Ende des historischen DGOC-Akquisitionsmultiplikators von 2,0x-4,0x)

und einer Hebelung von 2,5x wären nur USD30 Mio. des eigenen Cashflows

erforderlich, um 7% des im Jahr 2020 erzielten abgesicherten bereinigten

EBITDAs von USD301 Mio. zu ersetzen. Im Rahmen der Vereinbarung vom Oktober

2020 wird Oaktree der DGOC über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu USD1

Mrd. an Mitteln für einvernehmlich vereinbarte Akquisitionen von

nachgewiesenen entwickelten Produktionsanlagen mit Transaktionsbewertungen

von mehr als USD250 Mio. bereitstellen. Die Vereinbarung bietet auch den

Aktionären der DGOC eine sofortige Wertsteigerung und schafft eine

sichtbare Pipeline zukünftiger Akquisitionen. Mit USD2,60 / MMBtu liegt der

durchschnittliche NYMEX-Erdgas-Futures-Preis für den Zeitraum bis zum Ende

des laufenden Jahrzehnts 25% über dem Niveau von 2020. Vorausgesetzt, die

DGOC kann geeignete Akquisitionsziele finden, ist der Weg zu weiterem

Umsatzwachstum, Senkung der Stückkosten und Dividendenerhöhungen (aktuelle

annualisierte Rendite: 10,3%) klar. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei,

haben jedoch das Kursziel auf GBp140,00 (zuvor: GBp150,00) gesenkt, um eine

Verringerung unserer Midstream-Umsatzprognose für 2021 und 2022 sowie

größere Preisunterschiede zwischen den Erdgashubs zu berücksichtigen.

On a hedged revenue basis DGOC's 2020 adjusted EBITDA margin reached a

post-2017 IPO high of 54.3% and was above 50% for the third year in a row.

This is a very strong performance, especially given that the average NYMEX

Henry Hub natural gas settlement price (natural gas has accounted for over

90% of volume each year since the IPO) of USD2.08/MMBtu in 2020 was 33% and

21% below the 2018 and 2019 levels respectively. Hedged adjusted EBITDA has

more than doubled over the past two years as acquisitions have been

instrumental in a 19% reduction in unit cost and the company's hedging

programme (in 2020 this covered 90% of gas production) has greatly reduced

the impact of commodity price weakness. Output from DGOC's wells declines

naturally over time and the company needs to make acquisitions in order to

keep production moving ahead. In 2020 production fell 7% on a like-for-like

basis. However, DGOC's cashflow easily suffices to keep production growing.

As management has pointed out, assuming an acquisition multiple of 4.0x

EBITDA (at the top end of the historic DGOC acquisition multiple of

2.0x-4.0x) and leverage of 2.5x, only USD30m of own cashflow would be

required to replace 7% of 2020 hedged adjusted EBITDA of USD300m. Under the

terms of the October 2020 agreement, Oaktree will match up to USD1bn of

funding by DGOC of mutually agreed acquisitions of proved, developed

producing assets with transaction valuations greater than USD250m for a

period of three years. The agreement also provides immediate accretion to

DGOC shareholders and creates a visible pipeline of future acquisitions. At

USD2.60/MMBtu the average NYMEX natural gas futures price for the period to

the end of the current decade is 25% above the 2020 level. Providing that

DGOC can find suitable acquisition targets, the path to further revenue

growth, unit cost reductions and dividend increases (current annualised

yield: 10.3%) is clear. We maintain our Buy recommendation but have lowered

the price target to GBp140.00 (previously: GBp150.00) to reflect a

reduction in our midstream revenue forecast for 2021 and also increased

natural gas market basis differentials.

