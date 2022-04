Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

^

Original-Research: Diversified Energy PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Energy PLC

Unternehmen: Diversified Energy PLC

ISIN: GB00BYX7JT74

Anlass der Studie: Endgültige 2021-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.04.2022

Kursziel: GBp150

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy

PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 150,00.

Zusammenfassung:

Die endgültigen Ergebnisse für das Jahr 2021 bestätigen die starke Umsatz-

und Cash-Generierung, die im Trading-Update von Anfang Februar angekündigt

wurden. Auf der Grundlage günstiger Rohstoffpreisentwicklungen und eines

vollen 12-Monats-Beitrags der letztjährigen Akquisitionen prognostizieren

wir für 2022 einen weiteren Anstieg des abgesicherten Umsatzes und des

bereinigten EBITDAs von 29 % bzw. 22 %. Mit einer aktuellen

Liquiditätsposition von über USD400 Mio. erwarten wir, dass DEC weitere

Akquisitionen tätigen wird, wodurch die Ergebnisse und die Dividende

(aktuelle Rendite: 11,0 %) über unsere Prognosen hinaus steigen würden. Wir

behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von GBp150 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified

Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and maintained his GBp 150.00 price target.

Abstract:

Final 2021 results confirmed the strong revenue and cash generation

indicated by the trading update in early February. On the basis of

favourable commodity price trends and a full 12 months contribution from

last year's acquisitions, we forecast further rises in hedged revenue and

adjusted EBITDA of 29% and 22% respectively in 2022. With a current

liquidity position of over USD400m, we expect DEC to make further

acquisitions - thereby pushing results and the dividend (current yield:

11.0%) above our forecasts. We maintain our Buy recommendation and price

target of GBp150.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23733.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°