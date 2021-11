Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

^

Original-Research: Diversified Energy PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Energy PLC

Unternehmen: Diversified Energy PLC

ISIN: GB00BYX7JT74

Anlass der Studie: Capital Markets Day update

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.11.2021

Kursziel: GBp150

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified

Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and maintained his GBp 150.00 price target.

Abstract:

At its Capital Markets Day on 17 November, DEC announced additional

investments in methane reduction initiatives and equipment. By 2026, DEC

aims to reduce scope 1 methane emissions (direct emissions from

company-owned and controlled resources) by 30% versus 2020 levels and aims

for a 50% reduction by 2030. The Global Methane Pledge launched by the US

and EU at COP26, which targets a 30% reduction between 2020 and 2030, is

less ambitious than this. The company is also developing longer term plans

to accelerate its commitment to achieve scope 1 carbon neutrality by 2040 -

a decade earlier than its previously stated 2050 commitment. The Financial

Stability Board's Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

(TCFD) was set up in 2015 'to make recommendations for consistent company

disclosures that will help financial market participants understand their

climate-related risks.' Among a group of nine peers, DEC ranked seventh in

terms of alignment with TCFD-related disclosures at the end of 2020, but

has improved this position to fourth currently. We expect DEC to be among

the top three by the end of 2022. With a view to improving the transparency

of its emissions data, DEC will appoint an independent expert to verify its

2021 and future years' reported greenhouse gas emissions (GHG). The

additional investments announced at the Capital Markets Day are expected to

amount to USD15m in 2022, equivalent to 3% of our hedged adjusted EBITDA

forecast for that year. Management plans to raise the number of wells

plugged annually from ca. 140 this year to over 200 in 2023 - equivalent to

250% of the number required under current state asset retirement

agreements. The announced measures should move DEC ahead of the

environmental regulation curve and suggest that the company's intent is to

stay there. We note that executive compensation at DEC is already linked to

the achievement of ESG targets. In the future we expect the share price to

be less vulnerable to periods of volatility such as those recently

triggered by the Bloomberg articles and COP26. We maintain our Buy

recommendation and GBp150 price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy

PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 150,00.

Zusammenfassung:

Auf ihrem Capital Markets Day am 17. November kündigte die DEC zusätzliche

Investitionen in Initiativen und Anlagen zur Methanreduzierung an. DEC hat

sich zum Ziel gesetzt, die Scope-1-Methanemissionen (direkte Emissionen aus

unternehmenseigenen und kontrollierten Ressourcen) bis 2026 um 30 % und bis

2030 um 50 % gegenüber dem Stand von 2020 zu senken. Die von den USA und

der EU auf der COP26 verabschiedete Globale Methanverpflichtung, die eine

Reduzierung um 30 % zwischen 2020 und 2030 vorsieht, ist weniger ehrgeizig

als dieses Ziel. Das Unternehmen entwickelt auch längerfristige Pläne, um

seine Verpflichtung zu beschleunigen, bis zum Jahr 2040 CO2-Neutralität

nach Scope 1 zu erreichen - ein Jahrzehnt früher als die zuvor erklärte

Verpflichtung für 2050. Die Task Force on Climate-related Financial

Disclosures (TCFD) des Financial Stability Boards wurde 2015 ins Leben

gerufen, um Empfehlungen für konsistente Unternehmensangaben zu geben, die

den Finanzmarktteilnehmern helfen, ihre klimabezogenen Risiken zu

verstehen. Unter einer Gruppe von neun Vergleichsunternehmen lag DEC Ende

2020 auf Platz sieben, was die Anpassung an die TCFD-bezogenen

Offenlegungen angeht, hat diese Position aber aktuell auf Platz vier

verbessert. Wir gehen davon aus, dass die DEC bis Ende 2022 unter den

ersten Drei sein wird. Um die Transparenz ihrer Emissionsdaten zu

verbessern, wird die DEC einen unabhängigen Experten damit beauftragen,

ihre für 2021 und künftige Jahre gemeldeten Treibhausgasemissionen (THG) zu

überprüfen. Die auf dem Capital Markets Day angekündigten zusätzlichen

Investitionen werden sich im Jahr 2022 voraussichtlich auf USD15 Mio.

belaufen, was 3 % unseres für dieses Jahr prognostizierten abgesicherten

bereinigten EBITDAs entspricht. Das Management plant, die Anzahl der

jährlich stillgelegten Bohrlöcher von ca. 140 in diesem Jahr auf über 200

im Jahr 2023 zu erhöhen. Das entspricht 250 % der Anzahl, die nach den

derzeitigen staatlichen Stilllegungsverträgen erforderlich ist. Die

angekündigten Maßnahmen dürften DEC einen Vorsprung bei den

Umweltvorschriften verschaffen und lassen vermuten, dass das Unternehmen

die Absicht hat, ihn zu halten. Wir stellen fest, dass die Vergütung der

Führungskräfte bei DEC bereits an das Erreichen von ESG-Zielen gekoppelt

ist. Wir gehen davon aus, dass der Aktienkurs in Zukunft weniger anfällig

für Volatilitätsphasen sein wird, wie sie kürzlich durch die

Bloomberg-Artikel und die COP26 ausgelöst wurden. Wir behalten unsere

Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von GBp150 bei.

